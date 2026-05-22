ISW: ядерні навчання підкреслили контроль РФ і її здатність використовувати Білорусь у своїх військових цілях

Спільні ядерні навчання Росії й Білорусі, які завершилися 21 травня, підкреслили здатність РФ використовувати Білорусь для майбутніх російських військових операцій і поглиблення фактичного контролю Росії над Білоруссю, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Навчання з російською ядерною зброєю, розгорнутою на території Білорусі, підкреслюють, якою мірою Росія поглинула Білорусь під свій фактичний контроль. У конституції Білорусі раніше зазначалося, що Білорусь є неядерною державою, але країна внесла зміни до своєї конституції у 2022 році, відмовившись від нейтралітету і неядерного статусу, ймовірно, під тиском Кремля і його впливом на ухвалення рішень у Білорусі. Ці навчання відображають деградацію білоруського суверенітету і зростання здатності Росії використовувати Білорусь як плацдарм для власних військових цілей», – йдеться у звіті.

18 травня Білорусь повідомила про початок спільних ядерних навчань із Росією. Росія оголосила про початок своїх навчань 19 травня. 21 травня, в останній день цих навчань, Міністерства оборони Росії й Білорусі повідомили, що на білоруську територію доправили ядерні боєприпаси в рамках ядерних навчань військових двох країн. У Міноборони Білорусі також заявили, що ракетний підрозділ імітував пуски ракет по визначених цілях.

Як пише Білоруська служба Радіо Свобода, сторони, на відміну від інших військових маневрів, не оприлюднили легенду навчань. Також невідомо, з якою метою білоруські підрозділи імітували запуск ракет.

Водночас Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ може бути втягнутий у війну лише в одному випадку: «якщо вчинять проти нас агресію».

На тлі даних української розвідки про російське планування наступальних операцій на Чернігівсько-Київському напрямку президент України Володимир Зеленський анонсував збільшення Сил оборони на цій ділянці.

Минулого тижня український президент Володимир Зеленський заявив, що Київ фіксує намагання Москви більше втягнути Білорусь у війну проти України.

«Знаємо, що відбулись додаткові контакти між росіянами та Олександром Лукашенком, які мають на меті переконати його долучитись до нових російських агресивних операцій…Україна володіє деталями розмови між Росією та Білоруссю», – заявив Зеленський після наради з військовими.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, коментуючи загрозу РФ з боку Білорусі, заявив, що «можливі операції на півночі – це реально.

Режим Олександра Лукашенка регулярно проводить навчання і збори на тлі загострення відносин із Заходом і повномасштабної війни Росії проти України, в якій офіційний Мінськ підтримує Кремль.

Білорусь не бере прямої участі у війні проти України, але у лютому 2022 року її влада надала територію країни для проїзду й дислокації російських військ, а з території Білорусі завдавалися удари по Україні.