«Є з ким зустрічатися» – Сибіга відкинув пропозицію Лукашенка поговорити й повідомив про приїзд до Києва Тихановської

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відкинув пропозицію Олександра Лукашенка зустрітися на території України. Про це очільник зовнішньополітичного відомства заявив у спілкуванні з журналістами 22 травня, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Жодних дипломатичних офіційних контактів не було з білоруською стороною. Нещодавно ми побачили дивну заяву Лукашенка, що він готовий зустрічатися і приїхати до Києва. В української сторони є з ким зустрічатися. Найближчим часом ми чекаємо з візитом в Україні (лідерку білоруської опозиції Світлану) Тихановську. Тому ми маємо з ким розмовляти про весь спектр питань», – розповів Андрій Сибіга, відповідаючи на запитання про можливі дипломатичні контакти з білоруською стороною на тлі заяв України про можливе відкриття другого фронту з території Білорусі.

Коментуючи можливу реакцію у випадку агресії з боку Білорусі, український чільний дипломат заявив, що Україна «завжди буде діяти пропорційно» відповідно до 51-ї статті Статуту ООН про право на самозахист.

«Ми завжди будемо так діяти і «дзеркалити», – заявив Сибіга журналістам.

Союзникам НАТО на зустрічі у шведському Гельсінборзі міністр повідомив про українську оцінку загроз із боку Білорусі й закликав запобігти можливому розширенню агресії.

«Я надав ті фактори, якими володіє українська сторона – на підставі наших розвідувальних даних, які свідчать про загрозу саме з білоруського боку. Вважаю, це невипадково, що Росія ескалює через Білорусь на тлі інших геополітичних процесів, які відбуваються в Європі. Маю на увазі так звані ядерні навчання, які Росія анонсувала разом з Білоруссю… Вони дуже добре знають західний менталітет, вони знають, як це лякає наших європейських зокрема партнерів, і знову повертаються до практики ядерного шантажу. Ми про це попередили», – наголосив Сибіга.

У середині травня український президент Володимир Зеленський заявив, що Київ фіксує намагання Москви більше втягнути Білорусь у війну проти України. «Україна володіє деталями розмови між Росією та Білоруссю», – заявив Зеленський після наради з військовими.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, коментуючи загрозу РФ з боку Білорусі, заявив, що «можливі операції на півночі – це реально».

Після цих заяв Олександр Лукашенко сказав, що Мінськ «не буде втягнутий» у війну Росії проти України, але є умова – якщо це не агресія проти території Білорусі.

Режим Олександра Лукашенка безперервно проводить навчання і збори на тлі загострення відносин із Заходом і повномасштабної війни Росії проти України, в якій офіційний Мінськ підтримує Кремль.

Білорусь не бере прямої участі у війні проти України, але у лютому 2022 року її влада надала територію країни для проїзду й дислокації російських військ, а з території Білорусі завдавалися удари по Україні.

На зустрічі у шведському Гельсінборзі 22 травня міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що Україна має повне право здійснювати удари по території Росії. Раніше Москва звинуватила Латвію в нібито наданні Україні дозволу запускати безпілотники з латвійської території.

    Міжнародна оглядачка, кореспондентка Радіо Свобода та створеної Радіо Свобода мережі «Настоящее время» у Брюсселі. Теми: політика, міжнародні відносини, безпека, оборона

