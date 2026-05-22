«Є з ким зустрічатися» – Сибіга відкинув пропозицію Лукашенка поговорити й повідомив про приїзд до Києва Тихановської

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відкинув пропозицію Олександра Лукашенка зустрітися на території України. Про це очільник зовнішньополітичного відомства заявив у спілкуванні з журналістами 22 травня, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Жодних дипломатичних офіційних контактів не було з білоруською стороною. Нещодавно ми побачили дивну заяву Лукашенка, що він готовий зустрічатися і приїхати до Києва. В української сторони є з ким зустрічатися. Найближчим часом ми чекаємо з візитом в Україні (лідерку білоруської опозиції Світлану) Тихановську. Тому ми маємо з ким розмовляти про весь спектр питань», – розповів Андрій Сибіга, відповідаючи на запитання про можливі дипломатичні контакти з білоруською стороною на тлі заяв України про можливе відкриття другого фронту з території Білорусі.

Коментуючи можливу реакцію у випадку агресії з боку Білорусі, український чільний дипломат заявив, що Україна «завжди буде діяти пропорційно» відповідно до 51-ї статті Статуту ООН про право на самозахист.

«Ми завжди будемо так діяти і «дзеркалити», – заявив Сибіга журналістам.

Союзникам НАТО на зустрічі у шведському Гельсінборзі міністр повідомив про українську оцінку загроз із боку Білорусі й закликав запобігти можливому розширенню агресії.

«Я надав ті фактори, якими володіє українська сторона – на підставі наших розвідувальних даних, які свідчать про загрозу саме з білоруського боку. Вважаю, це невипадково, що Росія ескалює через Білорусь на тлі інших геополітичних процесів, які відбуваються в Європі. Маю на увазі так звані ядерні навчання, які Росія анонсувала разом з Білоруссю… Вони дуже добре знають західний менталітет, вони знають, як це лякає наших європейських зокрема партнерів, і знову повертаються до практики ядерного шантажу. Ми про це попередили», – наголосив Сибіга.

У середині травня український президент Володимир Зеленський заявив, що Київ фіксує намагання Москви більше втягнути Білорусь у війну проти України. «Україна володіє деталями розмови між Росією та Білоруссю», – заявив Зеленський після наради з військовими.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, коментуючи загрозу РФ з боку Білорусі, заявив, що «можливі операції на півночі – це реально».

Після цих заяв Олександр Лукашенко сказав, що Мінськ «не буде втягнутий» у війну Росії проти України, але є умова – якщо це не агресія проти території Білорусі.

Режим Олександра Лукашенка безперервно проводить навчання і збори на тлі загострення відносин із Заходом і повномасштабної війни Росії проти України, в якій офіційний Мінськ підтримує Кремль.

Білорусь не бере прямої участі у війні проти України, але у лютому 2022 року її влада надала територію країни для проїзду й дислокації російських військ, а з території Білорусі завдавалися удари по Україні.

На зустрічі у шведському Гельсінборзі 22 травня міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що Україна має повне право здійснювати удари по території Росії. Раніше Москва звинуватила Латвію в нібито наданні Україні дозволу запускати безпілотники з латвійської території.