У Лукашенка заявили про першу з 2022 року розмову з Макроном

У неділю відбулася телефонна розмова між очіником Білорусі Олександром Лукашенком та президентом Франції Еммануелем Макроном – про це заявили в пресслужбі Лукашенка, передає білоруська служба Радіо Свобода.

За твердженням Мінська, розмову ініціювала французька сторона, тоді як Єлисейський палац наразі офіційно не прокоментував дзвінок.

У Лукашенка заявили, що голови держав обговорили «регіональні проблеми», а також відносини Білорусі з Європейським Союзом та Францією зокрема. Інших офіційних подробиць Мінськ не надає.

Експерти та спостерігачі називають дзвінок Макрона сигналом тривоги. Французький лідер виявив ініціативу й зателефонував у вихідний, що свідчить про актуальність питання.

Попередні прямі контакти телефоном між Макроном і Лукашенком мали місце 20 і 26 лютого 2022 року – напередодні та одразу після російського повномасштабного вторгнення.

Поміж іншого, в лютому 2022 року на Заході виникло серйозне занепокоєння, що Лукашенко під тиском Кремля вирішить безпосередньо залучити білоруську армію до війни. Також ЄС був стурбований можливістю розміщення російської ядерної зброї в Білорусі.





Зокрема, чотири роки тому Лукашенко назвав ймовірне розміщення ядерної зброї в Білорусі «фейком».

Білоруська служба цитує історика й політичного оглядача Олександра Фрідмана, на думку якого нинішня активність Парижа може свідчити, що «заяви Києва про загрозу з боку Білорусі слід сприймати більш серйозно».

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 19 травня назвав реальними можливі наступальні операції РФ з боку Білорусі.