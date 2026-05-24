Макрон засудив застосування Росією «Орешника» і заявив про рішучість надалі підтримувати Україну

Франція засуджує масовану атаку РФ на Україну та застосування балістичної ракети «Орешник», що насамперед свідчить про «подальшу ескалацію та безвихідь російської агресії», заявив французький президент Емманюель Макрон.

Він додав, що рішучість Парижа і надалі підтримувати Україну, робити все можливе для досягнення справедливого та тривалого миру, а також зміцнювати безпеку Європи лише посилюється.

Вночі 24 травня Україна зазнала масованої атаки РФ. За даними Повітряних сил ЗСУ, війська РФ атакували Україну 600 БпЛА різних типів та 90 ракетами повітряного, морського та наземного базування, основний напрямок удару – Київ.

У Києві через атаку РФ загинули дві людини, ще 69 – постраждали. Зафіксовані пошкодження на понад 40 локаціях у Шевченківському, Дарницькому, Деснянському, Оболонському та Голосіївському районах.

За даними МВС, у Києві через атаку багатоквартирні та приватні будинки, торговельні центри, заклади освіти, ринок, адмінбудівлі ДСНС та поліції, Національний музей Чорнобиль.

На Київщині, як повідомили в ОВА, у Бучанському та Обухівському районахзагинули дві людини, також постраждали дев’ять людей, серед них є немовля. У Черкасах через удар російського БпЛА по багатоповерхівці травмовані 11 людей, двоє з них – діти.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що загалом через масовану атаку РФ по Україні постраждали щонайменше 83 людини, є загиблі.

У Міноборони РФ заявили про масований удар дронами та ракетами, зокрема балістичними ракетами «Орешник», нібито «по об’єктах військового управління, авіабаз та підприємств оборонно-промислового комплексу України».



