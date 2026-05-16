«Погрози прямим текстом». Путін лякає Вірменію Україною через зближення з ЄС?

Між Росією і Вірменією знову криза у відносинах. Усе почалося 4 травня, коли Єреван провів масштабний євросаміт, на який приїхали лідери країн ЄС та президент України Володимир Зеленський. На ньому прем’єр Вірменії Нікол Пашинян заявив про прагнення зміцнити зв’язки з Євросоюзом, а потім сказав, що «буде щасливий, якщо його країну приймуть до ЄС».

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков після саміту в Єревані заявив, що Кремль хотів би роз’яснень від влади Вірменії, і назвав «ненормальним» те, що країна надала Зеленському «майданчик для абсолютно антиросійських висловлювань». Офіційна представниця МЗС Марія Захарова також звинуватила Вірменію в «діях проти Росії» та погрожувала Єревану «серйозним ускладненням» двосторонніх відносин.

Після цих слів Пєскова та Захарової прем’єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що не поїде на саміт створеного Росією блоку ЄАЕС в Астані. До ЄАЕС (Євразійський економічний союз) входять Росія, Білорусь, Казахстан та Киргизстан. Пашинян послався на зайнятість через майбутні вибори до парламенту Вірменії та сказав, що на саміт замість нього поїде віцепрем’єр Мгер Григорян.

Путін: не йдіть шляхом України

За кілька днів погрози Пєскова та Захарової на адресу Вірменії розвинув уже особисто Володимир Путін:

На прессенеконференції після параду в Москві 9 травня він заявив, що питання вступу Вірменії до Євросоюзу та виходу з ЄАЕС нібито має вирішуватися на всевірменському референдумі, який він закликав Єреван провести якнайшвидше. Також він із натяком закликав Вірменію «не доводити до крайнощів» і не йти шляхом України: Росія незаконно анексувала у неї Крим, розпочала гібридний конфлікт на Донбасі, а потім і повномасштабну війну після того, як Київ заявив про схожий намір іти шляхом євроінтеграції.

«Усе це призвело потім до держперевороту, до кримської історії, до позиції південного сходу України та бойових дій. Ось до чого це все призвело. Це серйозне питання! – заявив Путін у властивому йому стилі. – Тому не треба доводити до крайнощів, треба своєчасно просто сказати, що ми будемо робити так і так. І вірменській стороні треба порахувати, і нам порахувати»

Пашинян після цих заяв зауважив: «Референдум ми проведемо тоді, коли буде об’єктивна необхідність», а міждержавні відносини між країнами, зокрема з Росією, «не треба плутати зі шлюбом».

Росія дивиться на Вірменію, як на свою територію

Як на нові заяви Путіна реагують у Вірменії та чи вважають там слова російського лідера реальною погрозою, зокрема військовою? І чи може змінитися позиція Єревана щодо євроінтеграції після виборів?

Телевізійна та онлайн-мережа «Настоящее время», створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії поговорила про це з політологом Рубеном Меграбяном, віцеголовою партії Військової Республіки Вірменії:

– Як ви сприйняли слова Путіна?

– Я слова Путіна сприйняв як професійну спробу оперативної діяльності з боку колишнього КДБшника , точніше, навіть не колишнього, а чинного. Колишніх КДБшників не буває.

По-перше, Путін хотів показати, що він нібито добрий. По-друге – що Росія нібито конструктивна. По-третє – що він попереджає Вірменію про якісь об’єктивні труднощі, причому робить це по-дружньому. А по-четверте – так, він погрожує, напряму, прямим текстом.

Ці слова – загалом інструкція Путіна своїм проксі у Вірменії , силам, які, на жаль, є частиною виборчого процесу у Вірменії і які транслюють російську точку зору та російську політику всередині Вірменії.

У гібридній війні, яку Росія розв’язала проти Вірменії, вони перебувають на протилежному боці та стріляють проти Республіки Вірменія. І це була ще й інструкція цим усім силам.

– Ви описали поведінку Путіна, а можете тепер описати поведінку Пашиняна? Що він робить? Яка у нього стратегія щодо Путіна?

– У Пашиняна стратегія уникнення прямого зіткнення із Путіним, стратегія безконфліктного врегулювання відносин із Росією і взагалі ведення справ із Росією. Він абсолютно чітко розуміє, що нині лобовий конфлікт із Росією буде небезпечним для Вірменії.

Але у нього є ще й розуміння, що хоча бути ворогом Росії небезпечно, бути її другом – ще небезпечніше .

Тому що Росія – це суб’єкт, який роз’їдає зсередини. Вона чинить злоякісний вплив, який фактично став ще злоякіснішим паралельно з мутацією путінського режиму та виродженням його у практично фашистський режим.

– У червні у Вірменії відбудуться вибори до парламенту. Який зараз розклад сил, яка ймовірність, що проєвропейський курс Вірменії може змінитися після виборів?

– Судячи з суспільних настроїв, більшість громадян Вірменії виступають за незалежність. А європейський вибір – це вибір, поєднаний з ідеєю незалежності та суверенітету. Ми очевидним чином розуміємо, що суверенітет Вірменії підкріплюється європейським вибором, партнерством зі Сполученими Штатами та миром із нашими сусідами. Це таке комплексне рішення.

– Якщо говорити про економічну складову, яку також порушив Путін, який сказав, що ВВП Вірменії забезпечує торговельний оборот із Росією, її головним економічним партнером. Які є аргументи у влади Вірменії за вихід із ЄАЕС, який пропонує країні пільговий торговельний режим із Росією та ще кількома країнами?

– Аргументи такі: кожна позиція в торгівлі з Росією інструменталізується у важіль тиску на Вірменію. Тобто ми розуміємо, що для Росії торгівля – це не торгівля, це політика, тиск, а її позиція щодо певних товарних груп – це лише важіль.

Позиція Вірменії така, що якщо вони (влада Росії) і далі використовуватимуть це і намагатимуться створювати для Вірменії (економічні) шоки, то природним видається прагнення Вірменії нейтралізувати ці загрози.

Але наразі поки що все перебуває у підвішеному стані. Принаймні до виборів, до дня голосування, де-юре жодних змін не передбачається. А в іншому можливості Вірменії будуть зумовлені результатами цих виборів.

Але ми бачимо, що Росія вже нервує, Росія істерить, Росія просто вже неадекватна. І всі ці почуття їй дедалі важче і важче приховувати. Це у неї фантомні болі після розпаду Радянського Союзу, якщо можна так сказати.