Макрон відвідав вірменське місто Гюмрі, де розташована російська військова база

Президент Франції Емманюель Макрон, який перебуває з візитом у Вірменії третій день, відвідав увечері 5 травня місто Гюмрі, де впродовж десятиліть розміщується російська військова база. Його супроводжують прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президент Ваагн Хачатурян та інші високопосадовці.

Лідери пройшлися вулицями Гюмрі та зустрілися з населенням, увечері розпочався концерт просто неба, повідомляє вірменська служба Радіо Свобода.

Під час продовження до 2044 року терміну перебування військової бази в Гюмрі Росія пообіцяла Вірменії екстрену військову допомогу, яку не виконала після другої карабахської війни, у 2022–23 роках, і під час прикордонних конфліктів – саме тому Єреван вважає Москву ненадійним партнером і став диверсифікувати свою зовнішню політику.

4–5 травня в Єревані відбулися саміт Європейського політичного співтовариства (ЄПС) та двосторонній саміт між Вірменією та Європейським Союзом. У саміті ЄПС взяли участь лідери Європейського Союзу, держав-членів, країн регіону, а також Великої Британії та Канади.

Перед приїздом до Гюмрі Макрон і Пашинян 5 травня підписали в Єревані декларацію про стратегічне партнерство. Дві країни вже тісно пов’язані співпрацею в різних сферах, зокрема в обороні.