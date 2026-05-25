Ядерні навчання лише підтвердили сумніви щодо суверенітету Білорусі

Історія з білорусько-російськими ядерними навчаннями під Осиповичами показує, що Москва просто використовує союзника. Білорусь тут виглядає пасивним об'єктом. Лукашенко опинився в ролі лідера, який не контролює процеси на території країни. Тому він намагається виправдатися.

Мілітаристські ігри Росії

Вже близько місяця президент України Володимир Зеленський та інші українські чиновники майже щодня говорять про те, що Росія втягує Білорусь у війну, що готується напад з білоруської території.

Жодних очевидних фактів на підтвердження цих заяв не наведено – лише посилання на дані розвідки. Білоруська сторона дивним чином мовчить, не реагуючи на вищезгадані звинувачення.

А потім раптом відбулися спільні білорусько-російські навчання, що імітували застосування ядерної зброї. Чи то випадковість, чи то навмисно, сам факт повністю відповідає українській версії: Росія втягує Білорусь у військове протистояння з Україною та Заходом.

Навчання фактично підтвердили попередження та звинувачення Києва на адресу Мінська та Москви.

У цих мілітаристських іграх є кілька моментів, на які варто звернути увагу.

В офіційних повідомленнях стверджується, що нинішні навчання є плановими. Однак це не зовсім так. У Росії подібні навчання зазвичай проводяться в жовтні. Вони називаються «Грім» і проводяться без участі Білорусі.

Інформація про позапланові навчання викликає занепокоєння у сусідів, адже всі пам'ятають, що подібні спільні білорусько-російські навчання на території Білорусі в лютому 2022 року завершилися нападом Росії на Україну.

Навіщо Росії знадобилися ці незаплановані мілітаристські ігри? Складається враження, що Москві зараз потрібна демонстрація сили без причини.

Останнім часом з'явилося багато висновків про те, що російсько-українська війна перебуває на переломному етапі, Росія демонструє ознаки виснаження, над усією європейською частиною Російської Федерації літають дрони, запущені українцями тощо. Тому Кремль намагається махнути ядерною палицею, компенсувати, вбити такі настрої.

Чи з'явилася ядерна зброя в Білорусі?

19 травня Росія оголосила про початок масштабних навчань стратегічних ядерних сил, в яких використовується вся ядерна тріада: міжконтинентальні балістичні ракети, атомні підводні човни та стратегічні бомбардувальники.

Росія використовує територію Білорусі для залякування Заходу у власних егоїстичних цілях

Але факт такий, що Білорусь не має стратегічної ядерної зброї. Офіційно було оголошено, що там розміщені лише тактичні ядерні боєголовки. Тобто Білорусь штучно прив'язали до цих навчань.

Росія використовує територію Білорусі для залякування Заходу у власних егоїстичних цілях. Саме це й каже Київ.

Ще один цікавий штрих. Міністерство оборони Росії опублікувало повідомлення про постачання ядерних боєголовок до Білорусі в рамках навчань.

Зауважте, що інформацію про це надало не Міноборони Білорусі, а російське військове відомство. Тобто, схоже, що Росія проводить свої навчання зі своїми ядерними боєприпасами на території Білорусі.

Москва просто використовує союзника. Білорусь тут виглядає пасивним об'єктом.

У цьому звіті також йдеться про те, що на території Білорусі не було ядерної зброї. Зрештою, якщо вона тут була, то навіщо імпортувати боєголовки з Росії?

А з 2023 року Олександр Лукашенко запевняє всіх, що Білорусь отримала ядерну зброю. Він сказав, що тепер його країна є ядерною державою, у нього є червона кнопка, яку він може натиснути будь-якої миті, і всі вороги повинні боятися.

Тож, чи справді Білорусь лише зараз стала ядерною державою?

Чи так само як Росія завезла ці боєголовки – вона їх забере назад після навчань? І чи справді вона їх завезла? Поки ці питання відкриті, чіткої відповіді на них немає. Бо, як бачимо, і Мінськ, і Москва активно використовують у цьому плані тактику блефу.

Лукашенко змушений виправдовуватися

Можна припустити, що всі ці інформаційні потоки навколо навчань дуже напружили Лукашенка. Адже його представили як лідера, який не контролює процеси на території Білорусі. Його використовують зовнішні сили у власних інтересах. І з цим потрібно було щось робити.

Ми не збираємося вплутуватися у війну з Україною, у нас немає жодного наміру

Тому, ймовірно, щоб пом'якшити це неприємне враження, Лукашенко 21 травня приїхав до ракетної бригади в Осиповичах, щоб продемонструвати, що він також причетний до цих навчань. У своїх заявах на полігоні він наголошував, що, так би мовити, ми з Путіним махаємо ядерною дубиною перед Заходом.

У цьому і полягає сенс його заяв щодо України. Лукашенко прагнув виправдатися, спростувати українську версію про те, що Росія втягує Білорусь у війну проти свого південного сусіда.

«З нашого боку, ви можете бути абсолютно впевнені, що ми не збираємося вплутуватися у війну з Україною, у нас немає жодного наміру», – сказав він. І запропонував переговори – у Білорусі чи навіть в Україні.

Але чи переконав Лукашенко Зеленського? Зовсім ні. Зрештою, ці ядерні навчання лише підтвердили сумніви щодо суверенітету Білорусі.

21 травня у Славутичі, під час візиту до Київської та Чернігівської областей, що межують з Білоруссю, Зеленський зробив безпрецедентну заяву.

Працювати превентивно... стосовно фактичного керівництва Білорусі

«У нас є можливість посилення, у нас є можливість превентивно працювати як стосовно російських територій, звідки може виходити загроза, так і стосовно фактичного керівництва Білорусі, яке має бути в хорошій формі, тобто реалістично відчувати, що будуть наслідки, якщо будуть агресивні дії проти України, проти нашого народу», – сказав Зеленський.

«Працювати превентивно... стосовно фактичного керівництва Білорусі» – це можливий натяк на долю венесуельського лідера Ніколаса Мадуро.

22 травня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відкинув можливість переговорів з Олександром Лукашенком, якого Київ вважає співучасником злочину проти українського народу та вимагає покарання.

І він оголосив, що до Києва приїде Світлана Тихановська, «щоб нам було з ким поговорити з усіх питань, пов’язаних з Білоруссю».

Це навіть більш радикальна позиція, ніж у урядів європейських країн. Адже у столицях країн ЄС Тихановську сприймають як представницю білоруських демократичних сил. А Київ: куди Тихановська прибула 25 травня, розглядає Світлану як політика, що представляє народ Білорусі.

Заяви Києва щодо режиму Лукашенка стають дедалі жорсткішими. Україна зараз діє з позиції сили, тому не збирається церемонитися з режимом, який вважає слабкою ланкою у ворожому альянсі. Принаймні, на риторичному рівні.