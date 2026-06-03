«Справжній жах для російських військових». Проблеми з бензином в окупації: 20 літрів в одні руки

На тимчасово окупованій частині Луганської області ввели обмеження на продаж пального.

Згідно з повідомленням підконтрольної Кремлю окупаційної адміністрації, тепер в одні руки видають не більше 20 літрів бензину марок АІ-95, АІ-92 та дизпалива. Заборона поширюється, зокрема, і на налив у тару.

Так званий «міністр палива та енергетики» Костянтин Роговенко пояснив ці заходи «підвищеним попитом» і можливим дефіцитом через «проблеми з логістикою».

Паливна криза фіксується і на території тимчасово окупованої Донецької області. Представник окупаційної адміністрації Андрій Чертков заявив, що запаси пального нібито стабільні, однак визнав збої в доставці. За його словами, головна причина – регулярні атаки безпілотників на бензовози.

На АЗС в окупованому Криму вишикувалися черги: там талони на бензин запровадили ще наприкінці травня.



Обмеження на продаж бензина та дизпалива зачепили і області РФ на кордоні з Україною – Бєлгородську та Курську.

Депутат Держдуми РФ і генерал ЗС РФ у відставці Андрій Гурульов Як зазначають у ГУР Міноборони України, за участь у бойових діях на території України у 2014-2015 роках Гурульову було присвоєне військове звання «генерал-лейтенант» (указ президента РФ від 13.12.2014 р. № 764); у березні 2016 року – нагороджений орденом «мужества». у своєму телеграм-каналі назвав те, що відбувається, «справжнім жахом для місцевих жителів та військових». Крім того, у публікації стверджувалося, що восени 2026 року в Росії планується «масштабна мобілізація». Пізніше Гурулєв заявив, що його акаунт нібито зламали.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода:

Повідомлення про проблеми з поставками палива з’являються на тлі нарощування українською армією ударів по логістичних маршрутах між Кримом і Росією. ЗСУ останнім часом розширили кампанію «мідлстрайків»: ударів на глибину 100-150 кілометрів за лінією фронту, внаслідок чого в зоні ураження опинилися траси, ключові для постачання російських військ на окупованій частині України.



Сили оборони України останніми місяцями також суттєво наростили кількість ударів дронами по нафтовій та паливній інфраструктурі Росії у її глибокому тилу. Все це, як вважають експерти, призвело до дефіциту палива на окупованих територіях, передає Російська служба Бі-бі-сі.