У Криму «на кілька днів» повністю обмежили продаж бензину за готівку – Аксьонов

В окупованому Криму підконтрольна Росії влада оголосила про нові обмеження на продаж пального.

Як повідомив підконтрольний РФ голова Криму Сергій Аксьонов у своєму телеграм-каналі, з 4 червня на кілька днів буде «повністю обмежено продаж бензину за готівку».

«Талонів у вільному продажу немає і найближчим часом не буде. За раніше придбаними талонами пальне реалізовуватиметься по 20 літрів в одні руки», – заявив він.

Раніше обмеження на продаж пального також запровадили у низці областей Росії, а також на окупованій РФ території Луганщини.

За даними джерела російського видання «Комерсант» на паливному ринку, «якщо ситуація не налагодиться», до початку серпня подібні проблеми «поширяться на більшу кількість регіонів» Росії.

Повідомлення про проблеми з пальним у РФ і на окупованих територіях з’явилися після того Сили оборони України останніми місяцями суттєво наростили кількість ударів дронами по нафтовій і паливній інфраструктурі Росії у її глибокому тилу.