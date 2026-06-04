Окупований Крим. Хто і навіщо везе тисячі дітей на «порохову бочку»

Російська влада має намір цього літа масово оздоровлювати в окупованому Криму дітей пільгових категорій, а також учасників мілітаристських рухів «Орлята Росії» та «Рух перших» («Движение первых»). Чиновники масово закуповують дитячі путівки на прифронтовий Кримський півострів, де регулярно фіксують удари Сил оборони України по військових об’єктах РФ.

Хто обирає відпочинок на кримській «пороховій бочці», з’ясовував проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Запрошуючи російських дітей на відпочинок до окупованого Криму, місцева російська влада не згадує ні про військові, ні про екологічні проблеми в регіоні.

Не говорять російським туристам ні про дронові удари Сил оборони України по військових об'єктах РФ у Криму, які почастішали за останні місяці, ні про свіжі локальні мазутні плями, що їх продовжують знаходити на місцевих пляжах, ні про паливну кризу в регіоні.

Ці обставини не є підставою для скасування закупівель російською владою відомчих путівок на узбережжя Криму для дітей-пільговиків.

Кримський відпочинок – для тисяч дітей

Цього літа в Криму планують забезпечити всіма видами відпочинку, оздоровлення та санаторно-курортного лікування близько 200 тисяч кримських дітей, повідомив російський глава Криму Сергій Аксьонов.

Крім того, за його даними, в регіоні за рахунок бюджету приймуть на літній відпочинок та оздоровлення 1150 дітей з окупованих РФ територій Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей України, а також Курської області РФ.

Цього літа планується практично повне завантаження дитячих закладів відпочинку та оздоровлення, стверджує російська влада окупованого Криму.

І Тюмень їде, і Курськ їде. Петербург ми трошки втратили, але, сподіваюся, надолужимо

«Крим щорічно приймає дітей з інших регіонів РФ на організований відпочинок та оздоровлення. Поки що завантаженість заміських таборів для оздоровлення дітей планується до 90%. Понад 30 тисяч осіб з інших суб'єктів (регіонів сусідньої РФ – ред.) у нас приїдуть на відпочинок та оздоровлення за винятком «Артеку». І Тюмень їде, і Курськ їде. Петербург ми трошки втратили, але, сподіваюся, надолужимо», – заявила журналістам підконтрольна Росії начальниця управління додаткової освіти, виховної роботи, відпочинку та оздоровлення дітей Міністерства освіти, науки та молоді російського уряду Криму Олександра Шелухіна.

За її словами, за рахунок бюджету в Криму також планують 28 профільних змін для талановитих та обдарованих дітей, а також для учасників російських мілітаристських рухів «Орлята Росії» та «Рух перших» («Движение первых»).

Мільйони – на дитячі путівки

Крим.Реалії вивчили дані російського порталу держзакупівель і з'ясували, що російська влада цього року витрачає десятки мільйонів рублів на закупівлю путівок на оздоровлення дітей пільгових категорій в окупованому Криму.

У тендерних умовах не згадується про військові загрози, що виникли в прифронтовому регіоні внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Але, як правило, зазначається, що місця дитячого відпочинку мають бути за межами регіонів, у яких оголошений режим надзвичайної ситуації. При цьому не пояснюється, що саме мається на увазі: НС через мазутне забруднення кримського узбережжя чи через військові загрози.

Масово закуповує послуги з організації відпочинку в Криму на узбережжі Чорного та Азовського морів під час літніх шкільних канікул 2026 року адміністрація Санкт-Петербурга. За даними російського порталу держзакупівель, на ці цілі влада цього міста витратила цього року десятки мільйонів рублів.

На кілька мільйонів рублів купила дитячих путівок до Криму влада російського Ханти-Мансійська. Вони хочуть відправити дітей-пільговиків на оздоровлення під час літніх канікул у село Піщане Бахчисарайського району.

Майже десять мільйонів рублів, за даними російського порталу держзакупівель, витратила влада Томської області на організацію відпочинку дітей та їхнє оздоровлення на території Чорноморського узбережжя в Криму в липні та серпні.

Оздоровлювати на Чорноморському узбережжі окупованого Криму до осені 2026 року планують дітей з інвалідністю, хворих на ДЦП із вираженими порушеннями опорно-рухового апарату (зокрема тих, хто пересувається на візках) із Волгоградської області РФ. На купівлю путівок для них влада регіону витратила кілька мільйонів рублів.

«Ситуація стабільна»?

Від подібних закупівель російську владу не зупиняють не лише військові загрози та паливна криза, які загострилися в Криму в умовах поміж масштабного вторгнення РФ в Україну, а й повідомлення про нові мазутні викиди на кримському узбережжі.

Їх протягом квітня та травня помічали на пляжах від Судака до Севастополя, а також Великої Ялти.

В акваторії Південного берега Криму з'явилися протяжні темні сигнатури, характерні для плівкових забруднень нафтопродуктами, з'ясував на основі супутникових знімків російський екологічний блог «Прозрачный мир».

Фото та відео грудок і плям мазуту на кримських пляжах масово публікують соціальні мережі та телеграм-канали.

Глава кримського управління Росспоживнагляду Наталія Пеньковська мазутні загрози заперечує. За її даними, фахівці відомства обстежили пісок і морську воду в кримській акваторії та не виявили нічого підозрілого.

Підстав збільшувати або розширювати моніторинг на нафтопродукти на території Криму немає

«На сьогодні підстав збільшувати або розширювати моніторинг на нафтопродукти на території Криму немає. Тому що ми реагуватимемо в тому разі, якщо прогнозно виникатиме загроза тією чи іншою мірою. На сьогодні ця ситуація для Криму є стабільною. Загрози в цій частині морської води ми не бачимо», – заявила вона на пресконференції в Сімферополі.

Загалом відхилень якості морської води біля берегів Криму немає, стверджує глава кримського управління Росспоживнагляду.

Перевірити достовірність цієї інформації в умовах бойових дій між РФ та Україною неможливо.