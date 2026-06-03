Удар по автобусу в окупованому Єнакієвому на Донеччині: «Донбас. Реалії» з’ясували, що відомо

Підконтрольний РФ голова окупованої частини Донеччини Денис Пушилін сьогодні заявив, що в Єнакієвому безпілотник атакував рейсовий автобус «Москва – Сімферополь». За його твердженням, загинули семеро людей, ще 11 поранені. Пізніше заявили про 8 загиблих.

Після цього МЗС Росії оприлюднив заяву, у якій «рішуче засудив цей терористичний акт». Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про теракт.

А речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російському президенту Володимиру Путіну доповіли «про терористичну атаку ЗСУ на автобус».

Генштаб ЗСУ не коментував цих повідомлень, хоча вдень 3 червня підтверджував удари по нафтовому терміналі в російському Санкт-Петербурзі та ураження кораблів і об’єктів інфраструктури в порту Кронштадт.

Водночас на тлі звинувачень російської сторони в ударі по Єнакієвому у Центрі протидії дезінформації при РНБО України заявили, що «масштабуючи брехню про нібито атаки України по цивільних, Росія намагається створити паралельну інформаційну реальність, щоб виправдати власний терор».



Аналізуючи заяви Москви, проєкт Радіо Свобода «Донбас. Реалії» звернув увагу, що у коментарях у місцевих телеграм-каналах читачі дивуються маршруту, яким їхав автобус. Єнакієве розташоване всього за 40 км від лінії фронту, і люди припускали, що там їхали «зовсім не туристи і зовсім не до Сімферополя».



Також представник перевізника заявила польським журналістам видання «Ось Так», що маршрут вважався безпечним і використовувався через попит пасажирів, які прямували на окуповані території. Хто саме користувався рейсом – тільки цивільні або також військові – вона не уточнила.

Останнім часом Сили оборони активізували удари дронами по логістиці армії Росії в глибокому тилу – навколо окупованих Донецька та Луганська, а також на трасі з Ростова-на-Дону в окупований Крим. Однак Україна заявляє, що завдає ударів лише по військових автомобілях та вантажах – зокрема, бензовозах.



