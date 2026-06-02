Росія ексгумує «жертв укронацистів». Насправді це загиблі під час російського штурму Сіверськодонецька

Росія демонструє масові поховання під захопленим Сіверськодонецьком Луганської області. Окупанти видають їх за могили жертв «київського режиму». Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) з'ясували, звідки насправді виник цей цвинтар. Його організувала місцева українська влада у період штурму міста російськими військами, оскільки існуючі кладовища опинилися на лінії зіткнення. Ось що відбувалось тоді в Сіверськодонецьку та як Росія перекручує події.

На околиці Сіверськодонецька, поблизу селища Лісна Дача, Слідчий комітет РФ проводить роботи з вилучення тіл мирних жителів на цвинтарі. Це супроводжують серією репортажів у підконтрольних Росії медіа, де це місце називають «масовим і стихійним» захороненням «жертв української агресії» і «загиблих від обстрілів ЗСУ».

Слідчий комітет РФ розслідує ці поховання за статтями російського Кримінального кодексу «применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов» та «геноцид».

Ось як подає усе СК РФ: «До 2022 року Сєвєродонецьк 2024-го перейменований у Сіверськодонецьк перебував під контролем українських озброєних формувань. Після заходу російських військ у місто націоналістичні підрозділи, за даними слідства, продовжували здійснювати розправи над мирним населенням, розстрілюючи жителів за їхній намір отримати російське громадянство та за звернення за гуманітарною допомогою».

За російськими даними, ексгумації там вже здійснювалися у 2024–2025 роках, тоді було вилучено 260 тіл, ще 12 загиблих підняли наприкінці березня цього року, повідомила представниця Слідчого комітету РФ Світлана Петренко. Посол з особливих доручень МЗС РФ Родіон Мірошник 16 травня заявив РІА «Новости» про продовження ексгумації тіл загиблих цивільних, яких начебто вбила Україна.

За російськими оцінками, на ділянці біля Лісної Дачі можуть перебувати останки ще близько 300 людей.

Що насправді відбулось

Справжнє походження цвинтаря доводиться дуже просто. На більшості могил є дати – березень-червень 2022 року. І навіть у репортажах підконтрольних Росії ЗМІ можна почути, що це захоронення весни 2022-го.

Це – період штурму російською армією Сіверськодонецька. Він тривав до 25 червня 2022 року, дати повної окупації міста.

Є навіть один репортаж у медіа того періоду, де показані поховання на цвинтарі біля Лісової Дачі – це 19 квітня, саме той період, коли російська армія атакувала Сіверськодонецьк.

Перші загиблі та поранені від російських ударів цивільні з'явилися у Сіверськодонецьку 28 лютого – у перший же день обстрілу міста армією РФ. Відтоді протягом чотирьох місяців російські удари були регулярними.

Про руйнування житлових кварталів, цивільної інфраструктури, вбитих та поранених жителів протягом усього періоду наступу армії РФ звітувала Луганська ОВА та публікувала фото наслідків. Повідомлення ОВА стали літописом російських обстрілів як Сіверськодонецька, так і інших населених пунктів Луганщини.



Виходили десятки свідчень у ЗМІ: ось репортаж «Бабеля» з фотографіями розбитих житлових кварталів; ось репортаж про обстріли і допомогу пораненими цивільним Sky News; ось відео та розмови з жителями проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії.

По місту російські війська стріляли з артилерії, скидали авіабомби, а коли підійшли до околиць Сіверськодонецька, застосовували міномети, зауважувала українська влада.

Як виник саме цей цвинтар

Публікації того періоду свідчать, що його у першій половині квітня 2022 року організувала місцева влада, коли через наступ РФ зникла можливість користуватися існуючими кладовищами. Ці кладовища розташовувались на шляху руху фронту.

Усіх померлих та загиблих в місті привозили до моргу, розповідає начальник Сіверськодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко.

«Можливо, людина просто помирала своєю смертю, когось родичі привозили, але в більшості випадків це – прилетіла ракета, бомба, снаряд – є загиблі, є завалені. Десь відкопали, десь когось просто на вулиці підняли. Тобто я можу припустити, що не всі там були опізнані, але була систематизована, централізована робота – тіла доставлялись у морг», – пояснює він.

Зі слів Романа Власенка, поки був холод, питання зберігання тіл не було критичним, але через перевантаженість моргу і наближення потепління це стало проблемою.

12 квітня Луганська ОВА повідомила, що здійснювати поховання на цвинтарях за межами міста неможливо через обстріли.

«Морги у підконтрольних містах переповнені тілами померлих та загиблих цивільних. Електроенергія з перебоями або відсутня взагалі. Тіла лежать також у підвалах. Зберігати їх неможливо, тож у тихі перерви від обстрілів волонтери та працівники комунальних служб ховають тіла у нових визначених місцях», – написали там.

Тоді був організований цвинтар у новому, відносно безпечному місці на околиці Сіверськодонецька, яке було віддалене від напрямку наступу РФ – біля Лісової Дачі. Цим питанням опікувалась військова адміністрація і ритуальна служба міста, розповідає Роман Власенко.

«Це питання безпеки, тому що наступ був із боку Старобільська, з боку Новоайдара, а це така більш тилова частина, ближче до Сіверського Донця і Лисичанська», – пояснює Роман Власенко.

Була ще одна причина обрати Лісову Дачу: «Там проживала людина, яка працювала на екскаваторі і мала можливість цим займатися», – каже він.

За повідомленням Луганської ОВА, поховання здійснювали в індивідуальні могили: «Ями копають трактором та систематизують могили в реєстр. Кожного загиблого чи померлого природнім шляхом ховають в окремій могилі, за 48 днів війні – близько 400 поховань. Більшість опізнані».

Однак на кадрах телеканалу Freedom, опублікованих 19 квітня, видно як індивідуальні поховання, так і траншеї з однаковими хрестами та табличками.

Про те, що в Лісній Дачі організовані, а не хаотичні поховання, побічно свідчать і кадри ексгумації, які розповсюджує Росія. На них видно, що всі тіла, які піднімають з могил російські сили в різний час, поміщені в однакові білі санітарні мішки.

За даними Луганської ОВА, на кладовищі біля Лісової Дачі було організовано близько 600 могил. А загальну кількість загиблих і померлих у місті за три місяці російського штурму міста тодішній керівник міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк оцінював приблизно в 1500 людей.

На цвинтарі біля Лісової Дачі дійсно є ділянка поховань, що датуються вже періодом окупації міста – їх видно на кадрах, опублікованих у серпні 2022-го на ютуб-каналі «Авторемонт»: це ряд могил, які датуються останніми числами червня і першими тижнями липня. Україна на той час вже не контролювала місто. Також на них можна помітити траншею зі стовпчиками без хрестів, яка налічує 12 поховань. Однак оскільки на той час на цвинтарі вже було приблизно 6 сотень могил, очевидно, що кладовищем продовжували користуватися.

До якої дати під Лісовою Дачею продовжували ховати людей, невідомо, однак зараз окупаційна влада повернулась до використання міських цвинтарів – після ексгумації загиблих перезахоронюють на міське кладовище Сіверськодонецька біля селища Воронове.

