«Ріжуть оселедець на піаніно». Чи мають українці реальний шанс повернути житло в окупації

Міжнародна організація Human Rights Watch закликала російську владу негайно припинити захоплення та вилучення цивільного майна на окупованих територіях України. У новому звіті правозахисники зазначають, посилаючись на оприлюднені дані, що Росія вже внесла до свого держреєстру понад 4,5 мільйони таких об’єктів нерухомості. За даними HRW, для власників українських паспортів створені бар’єри для повернення власності. Серед умов – особиста присутність у зоні окупації та отримання російського громадянства. Телевізійна та онлайн-мережа «Настоящее время» (створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії) поговорила з однією із родин, чия квартира залишилася в зоні окупації.

Катерина Оленійчук та її дорослі сини Валерій і Віталій народилися в Сіверськодонецьку Луганської області України. Місто було окуповане двічі: у 2014-му захоплення тривало два з половиною місяці, з червня 2022 року триває нова окупація. Уся родина втекла від війни за кордон. Тепер вони намагаються з’ясувати долю своєї нерухомості та повернути право власності – і для цього телефонують у зону російської окупації.

– Ви громадянин якої країни?

– України.

– Тут складно, звісно…

На іншому кінці слухавки – чиновниця філії Росреєстру, державного органу, що в Росії веде облік нерухомості. Вона відповідає Валерію, хто тепер живе в квартирі його родини: «Це військові. Якщо військові, то вже нічого не зробиш».

«Для мене це рідна квартира. Для мене, для мого брата. Мене туди з пологового будинку принесли», – розповідає Валерій. І показує фото, зроблене вдома у 1972 році: на ньому він – немовля. Інша світлина зроблена під час прогулянки біля дому в дитячому візку. Ще одне фото – березень 1990 року в Будинку культури Сіверськодонецька, де Валерій у дитинстві займався бальними танцями. А ось брати – ще дошкільнята – разом із батьком. Фотографує мама у тій самій квартирі.

« Це не просто наша квартира, це наше місце сили . Перед повномасштабною війною зробив там ремонт для мами, поставив нові меблі... Думав, буде їй сюрприз, коли вона туди вчергове приїде. Не судилося», – каже Віталій.

У 2022 році під час захоплення міста російськими військами житловий фонд Сіверськодонецька був пошкоджений або зруйнований на 90%, цю інформацію підтверджують міжнародні організації. Близько 30 багатоповерхівок уже неможливо відновити.

Квартира родини Оленійчуків дивом уціліла, розповідає мати Віталія і Валерія Катерина:

«Там жах. Тітка моя там була, каже: дай хоч подивлюся, у Каті ж гарне піаніно зі срібними струнами . Валера ж займався... А вони там оселедець ріжуть [на піаніно]. Їхні військові зайняли мою квартиру – і, звісно, мою красу, мій ремонт, який ми зробили перед війною, нові меблі, усе там зіпсували».

За встановленими російською владою правилами, родина Оленійчуків може претендувати на повернення своєї власності лише з дозволу підконтрольної Росії адміністрації.

«Спочатку ви маєте зареєструвати в Росреєстрі свою нерухомість. Оскільки ви є іноземним громадянином недружньої до Росії країни, вам, по-перше, потрібно отримати спеціальний дозвіл від колегіального органу», – пояснює чиновниця Росреєстру. І якщо такий дозвіл дадуть, додає вона, громадянам України потрібно приїжджати до окупованого міста через Росію.

Ті, хто втік від російської окупації, називають вимогу повернутися на захоплені території шантажем і знущанням. Правозахисники називають це пасткою: таке повернення може призвести до допитів і навіть ув’язнення. Їхати потрібно через єдину фільтраційну зону ФСБ в московському аеропорту «Шереметьєво».

– А з українським паспортом мене пропустять? – питає співрозмовницю Валерій.

– Це все від кордону залежить.

– Від кого залежить?

– Від кордону. Буває таке, що людина отримала дозвіл, їде сюди, а її в «Шереметьєво» не пропускають. Від цього ніхто не застрахований. Вам дається дозвіл на реєстрацію, а не для проїзду сюди.

Окрім приїзду до зони окупації, щоб повернути право власності, від жителів захоплених територій чиновники на місці вимагають прийняти громадянство Росії. Катерина, Валерій і Віталій Оленійчуки кажуть, що не мають наміру присягати тим, хто прийшов із війною і забрав у них дім.

« Хочеться, щоб вони звідти якнайшвидше пішли. Ну, або в них іншого шансу все одно не буде. Все одно в них там щастя вже не буде », – каже Віталій.

За даними міжнародних правозахисних організацій, на сьогодні налічуються сотні тисяч громадян України, чиї права на власність після збройного вторгнення були порушені Росією. Щоб вилучити майно, його визнають «безхазяйним». Оскаржити це можна лише особисто, не телефоном і не листуванням.

Жоден із українських громадян, з якими спілкувалися правозахисники Human Rights Watch, не зміг зареєструвати свою нерухомість за російськими правилами – ані особисто, ані через довірену особу. Водночас норми міжнародного права забороняють окупаційним державам конфісковувати або привласнювати приватну власність, а також переселяти на окуповані території жителів країни-окупанта – однак саме це і відбувається в Донецькій, Луганській, окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей України.