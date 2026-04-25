Конфіскація житла в окупації і «фільтрація» українців у «Шереметьєво» – кейси «Донбас SOS»

Росія раз у раз робить нові кроки для того, щоб змусити українців повертатись в окупацію У жовтні 2025 року президент РФ Володимир Путін підписав указ, яким затвердив концепцію державної міграційної політики РФ на 2026-2030 роки, яка включає повернення людей на окуповані Росією території. Більше читайте у матеріалі Путін підписав плани повернення людей на окуповані території. Чи вони реальні?. Один із вагомих важелів тиску – житло, а саме загроза оголошення його нібито «безхазяйним» і подальшої «націоналізації», тобто конфіскації. Вихід, який пропонують окупанти: приїхати особисто і переоформити документи на нерухомість з українських на російські.

Кремль ухвалює систематично укази та закони, які змушують людину саме їхати на окуповані території – а заразом отримати паспорт РФ. Зокрема, тепер для оформлення довіреності щодо нерухомості потрібно отримати спецдозвіл: його видають лише громадянам РФ і лише на території РФ, а агресор заявляє Російська влада у вересні 2022 року оголосила про анексію чотирьох українських областей – Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської. Станом на квітень 2026 року жодну з них Росія не контролює повністю. Україна і Захід засудили це як незаконне загарбання чужої території воєнним шляхом. Київ, Вашингтон, а також Британія і Канада оголосили про нові санкції проти РФ. про захоплені землі України як про свої.

При цьому, як свідчить досвід українців, ні особиста присутність на окупованій території, ні навіть громадянство РФ не можуть гарантувати, що житло вдасться відстояти.

Як РФ «легалізує» конфіскацію житла і змушує українців приїжджати: три документи У березні 2025 року президент РФ Володимир Путін своїм указом заборонив громадянам «недружніх держав» (до них Москва включає і Україну) реєструвати нерухомість на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей до 1 січня 2028 року.

В кінці минулого року в РФ ухвалили закон, що дозволяє окупаційним адміністраціям відбирати житло без суду і передачі його громадянам РФ.

У березні 2026 року Путін підписав указ, яким анулював всі довіреності громадян України у сфері управління майном, видані до 29 грудня 2025 року.

Чи готові зараз українці їхати в окупацію заради житла?

Чи є способи вирішити питання з документами дистанційно?

Як відбувається «фільтрація» в московському аеропорту «Шереметьєво»?

Та як діяти, якщо житло опинилось під загрозою «націоналізації»?

Про це Донбас Реалії розпитали директорку, координаторку «Донбас SOS» Віолетту Артемчук.

Розмова відбулась в ефірі Радіо Донбас Реалії

Чи їдуть українці в окупацію заради збереження житла?

– Був наплив питань, що робити, як виїхати (на окуповані території – ред.). Протягом минулого року, позаминулого року, коли люди тільки почали дізнаватися ці сумні новини (про оголошення окупантами житла «безхазяйним» і конфіскацію – ред.), дійсно зверталися до нас із питаннями про те, як виїхати. Зараз такого напливу немає... Ми його вже пережили.

Зараз люди не питають активно про виїзд. Очевидно, розуміючи небезпеку. Коли люди дізнаються, що їхнє житло внесене (в список «безхазяйного» житла – ред.), або якесь оголошення висить, або ще якось дізнаються, що житло буде «націоналізовано», у них питання, як цьому запобігти.

– Є люди, які приїжджають (на окуповані території – ред.). Є люди, які оформлюють і повертаються. Є люди, які їдуть, оформлюють, спершу з нами консультувалися, потім перестають писати.

Що з ними сталось, ми не знаємо: чи просто вони там залишилися і не хочуть виходити на зв'язок, чи вони повернулися і не хочуть виходити на зв'язок, або щось сталось там. Але випадки, коли їдуть і повертаються, ми знаємо.

Житло в українців окупанти вилучають від початку збройної агресії у 2014 році. Спочатку це був стихійний «віджим», але з часом загарбники почали намагатись надати йому ознаки легальності – зокрема, запровадивши у 2019-му той самий термін «безхазяйне майно».



У серпні 2025 року голова Росреєстру (Федеральна служба державної реєстрації, кадастру та картографії) Олег Скуфінський заявив про приблизно 550 тисяч «безхазяйних» об’єктів нерухомості на окупованих територіях України. Редакція не може незплежно перевірити ці дані.

«Фільтрація» українців у «Шереметьєво»

– Там все – ризики. Ми не знаємо процедури ФСБ, що саме вони перевіряють і що саме може бути спусковим гачком до того, що людину, по-перше, не пропустять. Не пропустять в «Шереметьєво» і дадуть заборону на в'їзд до Російської Федерації на 50 або 30 років. Такі в них терміни.

Ще є термін до кінця «СВО» (так російська влада називає етап війни проти України, який триває від 24 лютого 2022 року – ред.), але це м’який варіант. Як правило, дають заборону на в'їзд на 30-50 років. Тобто повторна спроба в'їхати неможлива. Оскаржити це теж неможливо. Писати куди? ФСБ, (президенту РФ Володимиру – ред.) Путіну? Так і роблять. Відповідь не отримують.

Причому пом'якшувальних обставин немає. Їхала родина, де впустили дружину і не впустили її чоловіка, і не впустили свекра. Свекру було за 70 років, і вони їхали на похорон дуже близького родича.

Тобто частина родини могла їхати, частина родини – на 50 років заборона в'їзду в Російську Федерацію. Чому? Незрозуміло. Вони не пояснюють, вони дуже прискіпливо дивляться телефони тощо.

Українці без паспорта РФ можуть потрапити на окуповані території, лише пройшовши процедуру «фільтрації» в Росії: в московському аеропорту «Шереметьєво».

Ми всім людям кажемо, що жодна людина не дасть вам гарантії, що навіть коли ви виїдете на тимчасово окуповану територію, з вами там нічого не станеться. Що про вас щось не скажуть сусіди і ви не потрапите в місця позбавлення волі, причому без суду, що вас не оголосять агентом, що ви не станете цивільним полоненим, за якого потім треба буде битись для обміну.

Чи можна переоформити житло віддалено?

– Наскільки ми знаємо, законних способів немає. Знаєте, от ми – українська громадська організація, і те, що ми копирсаємося в законодавстві Російської Федерації, зараз виправдано, бо ситуація така, але ми не маємо консультувати стосовно законодавства Російської Федерації. Це не дуже ок. Але ми все одно його читаємо, ми його якось аналізуємо.

Були повідомлення, що можна оформити довіреність у посольствах і консульствах Росії в інших країнах. І у нас було звернення, коли в Німеччині жінка пішла до консульства Російської Федерації – їй там відмовили (в оформленні довіреності – ред.), не пояснюючи причин.



Я не бачила успішних випадків оформлення довіреності. Навпаки, зараз всі пишуть, що вкрай складно.

Наразі в Росії встановлено 1 липня 2026 року як кінцевий термін реєстрації житла на окупованих територіях у Росреєстрі. Однак до Держдуми РФ внесений законопроєкт, який пропонує продовжити цей термін до 1 січня 2028 року.

Як діяти?

– Звісно, ми кажемо не їхати (на окуповані території – ред.). Ми це два роки кажемо – не їхати. За законами України, це – все одно ваше житло. Росія вчиняє кримінальне порушення.

Україна не визнає угоди, які укладені за російським законодавством щодо майна на окупованих територіях.

Про це кримінальне порушення слід заявити в поліцію України, слід звернутися до омбудсмана України. Тут немає рішень, зараз жодна міжнародна структура, зараз жодна людина, крім Путіна, не може вам гарантувати, що вашу квартиру не «націоналізують». От просто жодна. Ні президент, ні Україна, ні міжнародна спільнота. Їхати небезпечно.

Тому ми завжди кажемо: давайте працювати на майбутнє. Давайте працювати, щоб потім, коли відбудеться деокупація, в яку ми віримо, ваше житло до вас повернулось максимально спокійно, максимально швидко. А для цього зробіть це, це і це.

