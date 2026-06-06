«Логістичний локдаун» для російської армії. Middle Strike дрони націлені на тилові об’єкти РФ в тилу. За останні місяці Сили оборони України вчетверо збільшили знищення логістики противника, складів, техніки, командних пунктів та маршрутів постачання на оперативній глибині, за даними Міноборони України.

Знищення російських тилів зменшує кількість штурмів на фронті, підтверджує командир 422-го окремого полку безпілотних систем ЗСУ Микола Колесник. Полк працює з дроном-камікадзе «Зозуля», що літає на відстань понад 500 км та несе бойову частину до 50 кг. Завдяки мідлстрайк-ударам полк повністю контролює Запорізьку область. Їм вдається також обходити російське ППО в окупованому Криму та вражати об’єкти енергетичної інфраструктури Джанкоя, Красноперекопська та Армянська.

Міноборони України планує масштабувати використання Middle Strike на фронті. У межах першого етапу «Логістичного локдауну» МОУ разом з Генштабом виділило додаткові 5 млрд гривень для військових на закупівлю сучасних засобів Middle Strike.

«Запорізька область повністю під нашим контролем. Тобто, якщо є цілі, ми до них долітаємо по всій Запорізькій області»

Екіпаж дрона-камікадзе розпочинає роботу, лише коли сідає сонце. Кажуть: вони – одна з пріоритетних цілей російської армії тут, на Запорізькому напрямку фронту. Їхній мідлстрайк-дрон працює по військових об’єктах РФ в тилу.

« Такі цілі, як ми – це їхній пріоритет . По нас не пожаліють ракет, якщо вони в дім не жаліють, то по нас тим паче. Горя багато зараз робимо, зараз ми на коні. Фронт-страйки Фронт-страйк – тип українських ударних БПЛА, призначених для ураження цілей в прифронтовому тилу противника, на глибині до 5-10+ км з’явились, не було такого засобу, який працює такою вагою, на відстань там 100-150 і більше», – каже «Медоїд», військовослужбовець екіпажу 422-го ОПБС «Luftwaffe» ЗСУ.

Екіпаж готує до запуску «Зозулю» – це мідлстрайк-дрон з дальністю дії понад 500 кілометрів. За даними виробника, цей вид БПЛА в іншій модифікації може літати на відстані до 1600 км.

Middle Strike – клас українських ударних безпілотників середньої дальності, призначених для знищення логістики та штабів противника в тилу.

Завдання екіпажу максимально швидко зібрати дрони-камікадзе та ретельно перевірити всі системи на справність перед його запуском, каже командир екіпажу 422-го окремого полку безпілотних систем ЗСУ на позивний «Вахабіт».

«У нас мінімально обладнання. Найбільше, що у нас є – це наші зірочки. Підготовка, якщо робити її швидко, пів години два літаки. Тобто загальний час 40 хвилин – і ми вже в повітрі, якщо це нагальна потреба. А так підлаштовуємось під завдання. Моє завдання, щоб літак долетів до цілі повністю в технічному справному стані», – каже «Вахабіт», командир екіпажу 422-го ОПБС «Luftwaffe» ЗСУ.

Дрон-камікадзе «Зозуля» – 3,5 метри завдовжки. Майже 6 метрів – розмах крил. Може нести бойову частину до 50 кілограмів. Крейсерська швидкість – 130 кілометрів на годину. Злітна споряджена вага літака – 150 кілограмів. Дрон оснащений системою візуальної навігації та має систему протидії спуфінгу – може розпізнавати підроблений сигнал. Також літати в дощ, сніг та при мінус 27 градусів за Цельсієм. Тривалість польоту – до 9 годин. Такі технічні характеристики дає його виробник «Бойові птахи України».

«Ця модифікація в цьому вигляді долітає 500-600 кілометрів. Якщо треба більша дальність, то ми зменшуємо бойову частину. Ми в Криму були, де саме, не можу сказати», – додає військовий.

Такі спецоперації заздалегідь ретельно плануються, каже командир 422-го окремого полку безпілотних систем «Luftwaffe» ЗСУ Микола Колесник на позивний «Тайсон».

«Насправді це невеликий проміжок часу, але це дуже відповідальна річ, тому що не те, що полетів літак, мідлстрайк і нічого не уразив. На це вже розраховують, що ціль буде уражена. Полк може працювати від 5 км до 350+. Визначається пріоритетність цілей, навіщо це робити, який це дасть ефект, яку це надасть перевагу, безпосередньо, не тільки ураження, а що буде далі відбуватись, який збиток, яку проблематику принесе ворогу», – каже Микола Колесник.

Пріоритетні цілі: логістика, склади паливно-мастильних матеріалів, техніки та озброєння російської армії, протиповітряна оборона, вузли зв’язку, бази пілотів противника та енергетичні об'єкти. Командир додає: перерізання постачання військовим РФ безпосередньо впливає на ситуацію на лінії фронту.

«Якщо це все правильно відпрацьоване, якщо правильно сплановане, по ключових цілях працювати, то це відображається безпосередньо на смузі. І тоді хлопцям безпосередньо на смузі легше, тому що у противника ускладнене забезпечення пальним, озброєнням, боєкомплектом, зв'язком і всім іншим, що потребує поле бою. Тому це логістика, це рухомий склад на ходу, локомотиви, склади ПММ, склади БК, особливо коли це з детонацією, ти розумієш, що це БК не доїде до смуги і не полетить в нашу сторону », – додає командир полку.

Полк наносив удари по електропідстанціях в окупованому Мелітополі. Російські пабліки вибухали повідомленнями про блекаут не лише у місті, а ледь не по всій області. Призначений РФ очільник окупованої частини Запоріжжя Євген Балицький у своєму телеграмі підтверджував атаки українських дронів по енергетиці. Микола Колесник каже, вони б’ють виключно по підстанціях, які живлять інфраструктуру російської армії.

«Безпосередньо об'єкти енергетики, які задіяні напряму в збройній агресії, коли заживлено декілька гарнізонів від них, де проводяться навчання, або вони використовуються для енергозабезпечення технічних засобів, які теж приймають участь в агресії», – розповідає Микола Колесник.

«Зозуля» також вражала цілі в порту окупованого Бердянська. На Запорізько-Кримському напрямку полк виявив та знищив під час руху російську реактивну систему залпового вогню «Торнадо-С». Вразив, каже Микола Колесник локомотив, який вивозив крадене українське збіжжя Україна і західні держави звинувачують Росію в крадіжці українського зерна на окупованих територіях. Росія це заперечує.

У червні 2022 року Офіс генерального прокурора України заявив, що розпочав розслідування за фактами незаконного вивезення зерна з територій Запорізької та Херсонської областей. Тоді ж журналістам проєкту Радіо Свобода «Схем» вдалося встановити шляхи, які долають вантажівки з південних окупованих областей до портів у Криму, де збіжжя перевантажують на судна. та корисні копалини до Росії. Перерізати маршрути постачання з окупованого Криму та в Росію – одне з пріоритетних завдань підрозділу.

«Крим забезпечує паромна переправа, паром наші Сили оборони знищили, Керченський міст, але там пропускна спроможність обмежена, і залізниця. Це Таганрог, Маріуполь, Бердянськ, Приазовське, Приморське, Мелітополь частково і Якимівка. Це маршрут суходолом і далі пішов Джанкой і таке інше. Є в сторону на північ гілка, але вона під контролем ЗСУ знаходиться, навіть FPV наносили ураження. В принципі, це є Крим-Росія, Росія-Крим, це основний шлях.

Я вважаю, тримати логістику під вогневим впливом, велику логістику, якщо цього спромогтися – це дуже серйозна заявка на успіх . Якщо ти це зупиниш і їм прийдеться переходити на автівки, фури, що таке ешелон перевантажити на вантажівки або на фури – та це каравани і це ж теж буде контролюватися. От цього потрібно прагнути. От оце, я вважаю, завдання стратегічного рівня. І я впевнений з колегами по смузі, хто працює в цьому сегменті, ми будемо цього прагнути і впевнений, що це вийде», – пояснює командир полку.

Неодноразово «Зозуля» літала і в окупований Крим. Пілоти наносили удари по енергетичних об'єктах Криму, зокрема, в Джанкої, Армянську та Красноперекопську. Деталей командир не розголошує.

« Є певні механізми, є певні напрацювання, які допомагають нам проходити майже без втрат їхні засоби протиповітряної оборони . Сама цифра ефективності, вона у нас від 70 до 80%, вона сама відповідає, що ППО ми переважно проходимо. Системи, які допомагають прокладати маршрут з найменшим контактом з ворожим ППО, у нас є такі напрацювання. Хто хоче систематично літати в Крим влітку, «велкам» до нашого підрозділу і будете літати в Крим», – розповідає Микола Колесник.

На цих кадрах удари мідлстрайком не просто по вежах з антенами зв’язку, а цілої MЕSH-мережі, яку армія РФ використовує для керування ударними безпілотниками «шахед». Такі мережі дозволяють «шахедам» між собою обмінюватися даними та підвищують стійкість дронів до радіоелектронного впливу. За словами командира 422-го окремого полку безпілотних систем ЗСУ, знищення таких мереж зв’язку дозволило зменшити кількість «шахедних» атак по Запоріжжю.

«Я багато не буду казати. Головне – обрізати їм цей зв'язок, який «шахед» ретрансляторами передає іншим . У них тоді проблеми з керуванням, з відеосигналом. І це суто в калькуляторі, потім робимо висновки, скільки було прицільних атак взагалі, скільки «шахедів» було на певній території, де ми били цей зв'язок, і скільки зараз. Це реально арифметика, це зменшення, суттєве зменшення, в рази. Але це потрібно робити постійно, системно. Ми маємо напрацювання, ми їх будемо масштабувати, і принцип цієї роботи будемо передавати по інших частинах, підрозділах, корпусах.

Це виявилося ефективним. Ми на певному відрізку залишили «шахеди» без зв'язку, щоб вони не могли прицільно з відеосупроводом наносити ураження, скажемо так. Мені є з чим порівнювати, тому що цю динаміку я спостерігаю особисто сам», – каже командир Колесник.

Підтвердити ураження цілей не завжди вдається одразу, додає Микола Колесник, та в цьому їм також допомагають російські пабліки.

«Російські пабліки – це наші помічники, коментатори – це помічники, це розвідка, тому в них блокується інтернет, «телега», інколи ми не знаємо, уразили ми ціль чи не уразили, коли – бах, відео влучання, підтвердження, час, секунди. Ми такі – дякуємо», – додає командир 422-го ОПБС «Luftwaffe».

Військовий «Медоїд» перевіряє програмну справність літака. Каже: дрон летить без GPS сигналу.

«Наш основний орган, прилад – це очі, бо в нас є камера. Ми бачимо під собою щось, порівнюємо – і це наші орієнтири, ми по них і летимо. Ми не літаємо по місії, ми літаємо «на руках», це так говориться», – пояснює військовий «Медоїд».

Їхній екіпаж першим почав працювати із «Зозулею» у 422-му полку. «Медоїд» літаком задоволений.

«Я бачив відео уражень, то це суперово. 50 кілограмів, як не крути. Страшно навіть звучить. Звичайне FPV – 2 кілограми, а тут – 50. Будь-який склад, все просто розносить вщент », – каже «Медоїд».

Після запуску керування дроном дистанційно на себе беруть пілоти. Контролювати політ мідлстрайка можуть навіть з іншої області.

« Вони взагалі з іншої області ведуть літак . Ви злітали з однієї області, а оператори були в зовсім іншому місці. За 200 кілометрів були від того місця, де запускався літак», – додає командир полку.

Це особливо важливо для збереження життя особового складу, додає командир полку. Під час підготовки таких операцій він прораховує всі можливі ризики. Зізнається, траплялось різне.

«Моя робота безпосередньо по плануванню – це диверсифікація ризиків, які можуть бути. Були ж випадки, коли десь щось пішло не так, і на пускову прилітає «Іскандер», і були поранені і загиблі, і вони непоодинокі. У нас серйозний противник. Повторююсь, у нас не «чмоні» якісь, у нас серйозний противник, який масштабується . От взяти, наприклад, їхній підрозділ «Рубікон», «БАРС-Сармат», «Судний день». Це дуже серйозний противник, який системно працює, і не потрібно ставиться до цього легковажно», – каже Микола Колесник.

Middle Strike – це ще й ефективна альтернатива дорогим ракетам систем HIMARS для ураження цілей противника в тилу, кажуть українські військові. Вартість однієї високоточної ракети до РСЗВ HIMARS становить від 150 до 220 тисяч доларів США. Один мідлстрайк «Зозуля», до прикладу, коштує близько 40 тисяч доларів. Кластер Brave1 демонструє різноманіття дронів-камікадзе середньої дальності ураження. Тут представлені літаки з різними технічними характеристиками. Ударних дронів середньої дальності буде більше – в квітні цього року заявив президент України Володимир Зеленський.

« Один із наших пріоритетів на найближчі місяці – Middle Strike, тобто завдання ураження окупанта на глибину до 120–150 кілометрів. Це передусім воєнна логістика, склади та штаби ворога, системи ППО та інші компоненти наступальної активності проти України. Цьогоріч уже законтрактовано в п’ять разів більше засобів Middle Strikes, ніж торік, і ми будемо й надалі масштабувати контрактування та виробництво», – така інформація була розміщена на офіційній сторінці президента України в телеграмі.

Про запуск виробництва мідлстрайків спільно з Норвегією заявили в Міністерстві оборони України. Проєкт профінансує норвезька сторона. Першу поставку очікують вже влітку. Міністр оборони Михайло Федоров у своєму телеграмі прозвітував: у квітні уражень дронами середньої дальності стало вдвічі більше, ніж у березні, і вчетверо більше, ніж у лютому. Використання таких ударних дронів вже впливає на хід війни, переконаний командир 422-го полку «Luftwaffe». Тому їх використання не лише у спецпідрозділах покращить позицію Сил оборони України на фронті.