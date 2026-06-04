Крим: у Севастополі та Сімферополі кажуть про атаку дронів, окупанти перекривали Керченський міст

В окупованому Росією Севастополі в ніч проти 4 червня оголошували повітряну тривогу через атаку безпілотників. Призначений Росією голова міста Михайло Развожаєв каже про роботу ППО та начебто «збиття понад 20 дронів».

За його словами, російські військові та мобільні вогневі групи нібито відбивали атаку безпілотників над районом Північної сторони міста, Стрілецької бухти та Інкермана.

Развожаєв також написав у телеграмі, що рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито. «Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки».

За попередніми даними окупаційних служб, уламки одного з дронів впали на території садового товариства на Північній стороні Севастополя. Також повідомляється про начебто пошкодження фасаду приватного будинку в селі Фруктове.

Развожаєв заявив, що вночі під удар дронів також нібито потрапив Сімферополь. За його словами, атака була спрямована по нежитлових об’єктах. Він стверджує, що внаслідок удару нібито загинули троє людей, ще семеро зазнали поранень.

Водночас у Міноборони РФ відзвітували, що сили ППО у ніч проти 4 червня начебто збили 272 дрони.

Українські військові атаку поки що не коментували. Редакція Радіо Свобода наразі не має можливості перевірити ці дані з відкритих джерел.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



