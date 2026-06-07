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Новини | Суспільство

У Криму, ймовірно, зазнала удару нафтобаза під Керчю

Нафтобаза в окупованому Леніно (Єди-Кую), 2019 рік
Нафтобаза в окупованому Леніно (Єди-Кую), 2019 рік

У окупованому Росією Криму вночі проти 7 червня атакували Семиколодезянську нафтобазу в селищі Леніно (Єди-Кую) під Керчю – про це повідомляють місцеві соцмережі та українські канали, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«У ніч на сьогодні у смт Леніно (Крим) було атаковано Семиколодезянську нафтобазу. Також сервіс NASA firms підтверджує пожежу на нафтобазі», – пише український канал Exilenova+.

Канал «Кримський вітер» повідомляє про сильну пожежу в районі нафтобази:

«У період з 02.05 до 02.14 у Леніно було чути три вибухи після прольоту ракет або реактивних дронів, повідомляв підписник. Було видно заграву пожежі у районі нафтобази».


Російська влада про ситуацію нічого не повідомляла. Генеральний штаб Збройних сил наразі не публікував дані про ураження об’єкта. Водночас командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді звітував про удари по 26 обʼєктах на окупованих частинах Луганщини, Донеччини, Запоріжжя, в Криму, а також у Брянській області Росії.

Крим.Реалії не можуть перевірити інформацію в умовах бойових дій.

Нафтобаза розташована на території селища, місцеві жителі неодноразово скаржилися на запах мазуту. Її викупили російські інвестори у 2015 році. Через рік вони викупили також земельну ділянку під нафтобазою. Водночас розпочалися роботи з модернізації підприємства з метою збільшення обсягів перевалки нафтопродуктів.

Читайте також: Генштаб підтвердив ураження НПЗ й нафтоперекачувальної станції в Росії

Після реконструкції підприємство запрацювало знову, у рази збільшивши обсяги перевалки нафтопродуктів. Крім того, на території нафтобази з’явилося встановлення з виробництва бітуму з мазуту та гудрону.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

Паливна криза в окупованому Криму: дефіцит пального зростає через атаки українських дронів (фотогалерея)

Черга автомобілів біля АЗС в Євпаторії, окупований Крим, 3 червня 2026 року.<br><br>Кадри з окупованого Росією Криму свідчать про збільшення дефіциту пального на тлі кампанії України, спрямованої проти російського виробництва та логістики пального
1/6 Черга автомобілів біля АЗС в Євпаторії, окупований Крим, 3 червня 2026 року.

Кадри з окупованого Росією Криму свідчать про збільшення дефіциту пального на тлі кампанії України, спрямованої проти російського виробництва та логістики пального
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Люди записуються в список очікування на пальне на заправній станції в Севастополі, окупований Крим, 1 червня 2026 року<br><br><br>З кінця травня продаж пального в Криму обмежили до 20 літрів на автомобіль, а наливати пальне в каністри заборонено<br>
2/6 Люди записуються в список очікування на пальне на заправній станції в Севастополі, окупований Крим, 1 червня 2026 року


З кінця травня продаж пального в Криму обмежили до 20 літрів на автомобіль, а наливати пальне в каністри заборонено
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Горить бензовоз на Мелітопольській трасі, що веде від російського кордону до Криму. Знімок опублікував 422-й окремий полк безпілотних систем 2 червня 2026 року.<br><br>Крим особливо сильно постраждав від дефіциту пального, який виник у результаті ударів українських далекобійних дронів по російських нафтопереробних об’єктах та ударів <a href="https://mod.gov.ua/news/midlstrajk-yak-ukrayinski-droni-znishhuyut-vijskovij-potenczial-rosiyi" target="_self" class="wsw__a">middle strike</a> дронів по російських логістичних об’єктах на відстані 30–200 кілометрів від лінії фронту
3/6 Горить бензовоз на Мелітопольській трасі, що веде від російського кордону до Криму. Знімок опублікував 422-й окремий полк безпілотних систем 2 червня 2026 року.

Крим особливо сильно постраждав від дефіциту пального, який виник у результаті ударів українських далекобійних дронів по російських нафтопереробних об’єктах та ударів middle strike дронів по російських логістичних об’єктах на відстані 30–200 кілометрів від лінії фронту
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На кадрі з аматорського відео видно американський дрон-камікадзе Hornet, який летить на низькій висоті вздовж шосе на окупованій Росією території. Згодом дрон різко змінив курс і вибухнув неподалік.<br><br>Україна застосовує дрони-камікадзе літакового типу для ударів середньої дальності, зокрема Hornet, з функціями штучного інтелекту, які здатні автоматично визначати потенційні цілі, як-от паливні автоцистерни
4/6 На кадрі з аматорського відео видно американський дрон-камікадзе Hornet, який летить на низькій висоті вздовж шосе на окупованій Росією території. Згодом дрон різко змінив курс і вибухнув неподалік.

Україна застосовує дрони-камікадзе літакового типу для ударів середньої дальності, зокрема Hornet, з функціями штучного інтелекту, які здатні автоматично визначати потенційні цілі, як-от паливні автоцистерни
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Табло з цінами на пальне в Євпаторії, зняте 1 червня 2026 року. Призначений Росією голова Севастополя Михайло Развожаєв 4 червня повідомив у своєму <a href="https://t.me/razvozhaev/21256" target="_self" class="wsw__a">дописі в Telegram</a>, що за ніч автоцистерни з паливом не змогли дістатися до міста<br><br>
5/6 Табло з цінами на пальне в Євпаторії, зняте 1 червня 2026 року. Призначений Росією голова Севастополя Михайло Развожаєв 4 червня повідомив у своєму дописі в Telegram, що за ніч автоцистерни з паливом не змогли дістатися до міста
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Табло з цінами на пальне в Євпаторії 3 червня 2026 року. «Стояти в чергах [за паливом] тепер немає сенсу», – написав Развожаєв у дописі від 4 червня, додавши, що «зараз надзвичайно важливо зберігати спокій і не панікувати»
6/6 Табло з цінами на пальне в Євпаторії 3 червня 2026 року. «Стояти в чергах [за паливом] тепер немає сенсу», – написав Развожаєв у дописі від 4 червня, додавши, що «зараз надзвичайно важливо зберігати спокій і не панікувати»
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