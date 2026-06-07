У Криму, ймовірно, зазнала удару нафтобаза під Керчю

У окупованому Росією Криму вночі проти 7 червня атакували Семиколодезянську нафтобазу в селищі Леніно (Єди-Кую) під Керчю – про це повідомляють місцеві соцмережі та українські канали, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«У ніч на сьогодні у смт Леніно (Крим) було атаковано Семиколодезянську нафтобазу. Також сервіс NASA firms підтверджує пожежу на нафтобазі», – пише український канал Exilenova+.

Канал «Кримський вітер» повідомляє про сильну пожежу в районі нафтобази:

«У період з 02.05 до 02.14 у Леніно було чути три вибухи після прольоту ракет або реактивних дронів, повідомляв підписник. Було видно заграву пожежі у районі нафтобази».





Російська влада про ситуацію нічого не повідомляла. Генеральний штаб Збройних сил наразі не публікував дані про ураження об’єкта. Водночас командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді звітував про удари по 26 обʼєктах на окупованих частинах Луганщини, Донеччини, Запоріжжя, в Криму, а також у Брянській області Росії.

Крим.Реалії не можуть перевірити інформацію в умовах бойових дій.

Нафтобаза розташована на території селища, місцеві жителі неодноразово скаржилися на запах мазуту. Її викупили російські інвестори у 2015 році. Через рік вони викупили також земельну ділянку під нафтобазою. Водночас розпочалися роботи з модернізації підприємства з метою збільшення обсягів перевалки нафтопродуктів.

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Після реконструкції підприємство запрацювало знову, у рази збільшивши обсяги перевалки нафтопродуктів. Крім того, на території нафтобази з’явилося встановлення з виробництва бітуму з мазуту та гудрону.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».