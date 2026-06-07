ISW: атаки України завадили Кремлю використати форум у Петербурзі в інформаційних цілях

Повторні українські атаки на Санкт-Петербург під час Петербурзького міжнародного економічного форуму «ще раз свідчать, що Росія не може надійно захистити свої головні міста від ударів України під час важливих міжнародних подій», підсумовує Інститут дослідження війни в останньому звіті.

Таким чином ISW прокоментував удари по російському місту в день закриття ПМЕФ 6 червня. За оцінкою аналітиків, ці атаки підривають спроби Кремля «використовувати ПМЕФ для проєктування стабільності всередині Росії для внутрішньої та міжнародної аудиторії»:

«Кремль історично використовував ПМЕФ для проєктування економічної сили та могутності світовій аудиторії, а українські удари по Санкт-Петербургу 3 та 6 червня підірвали цей російський наратив».





ISW вказує на повідомлення російського видання «Медуза», за яким організатори форуму зосередилися на забезпеченні «нормальних» умов для учасників, особливо іноземних гостей.

Також на форумі президент Росії Володимир Путін зробив кілька «перебільшених заяв» щодо військових успіхів Росії та стану економіки, які мали на меті зобразити позитивну картину. Ці заяви не визнавали, за формулюванням ISW, поточних проблем Росії з протиповітряною обороною, економічних викликів чи дедалі сильніших занепокоєнь щодо ситуації на полі бою.

«Українські далекобійні удари на відстані понад 1000 кілометрів від міжнародного кордону продовжують демонструвати, що Україна наближає війну Росії до дому», – додають аналітики.

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Вранці 6 червня влада Ленінградської області Росії і Санкт-Петербурга заявила про масштабну атаку дронів. Зокрема, губернатор області Олександр Дрозденко заявив, що над регіоном нібито збили 141 безпілотник, а губернатор Петербурга Олександр Бєглов заявив про можливі перебої мобільного інтернету і закликав жителів міста не виходити на вулицю. Як зазначає російське видання Astra, зі схожим закликом Бєглов виступив вперше.

Згодом президент Володимир Зеленський підтвердив українські удари по території Росії вночі проти 6 червня, зокрема, по арсеналах і базі ВМФ РФ у Кронштадті біля Санкт-Петербурга й нафтобазі у Краснодарському краї.

Цьому передували атаки на Санкт-Петербург вранці 3 червня – у день відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму, який тривав до 6 червня.