Влада РФ заявила про масштабну атаку дронів на Петербург

Влада Ленінградської області Росії і Санкт-Петербурга заявила про масштабну атаку дронів в ніч проти 6 червня.

Зокрема, губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що над регіоном нібито збили 141 безпілотник, а губернатор Петербурга Олександр Бєглов заявив про можливі перебої мобільного інтернету і закликав жителів міста не виходити на вулицю. Як зазначає російське видання Astra, зі схожим закликом Бєглов виступив вперше.

«Зафіксовано падіння уламків у Лузькому, Волосівському і Ломоносівському районах Ленінградської області. Наразі силами і засобами Міноборони ліквідується пожежа поблизу селища Велика Іжора», – заявив Дрозденко.

Український моніторинговий канал Exilenova+ пише, що удару в цьому селищі зазнав 15-й арсенал ВМФ Росії – стратегічний об’єкт російського флоту, що виконує зберігання, ремонт, обслуговування і утилізацію морських боєприпасів, торпед і ракетного озброєння.

Astra вказує, що ударів могли також зазнати Кадетський морський корпус у Кронштадті, Петергофська нафтобаза, там зафіксували пожежу, і НДІ Морської теплотехніки у Ломоносові під Санкт-Петербургом (ключове підприємство зі створення підводної зброї).

Очевидці повідомляли про звуки вибухів у Санкт-Петербурзі.

Про нічні атаки і пожежі також повідомили в інших регіонах Росії й на окупованих РФ територіях. Зокрема, за даними моніторингових телеграм-каналів, під ударом був порт в окупованому Маріуполі, зайнялася нафтобаза в Зугресі на окупованій частині Донеччини.

Як пише Російська служба Радіо Свобода, також нафтобаза горить в Усть-Лабінську Краснодарського краю Росії. Про вибухи й пожежу повідомили і в місті Вузлова Тульської області РФ. Відомо і про пожежу на Антипінському НПЗ у Тюмені, поки незрозуміло, чи була вона результатом атаки безпілотників. Від України до Тюмені – понад дві тисячі кілометрів.

Офіційних даних щодо ударів поки що немає. Українські військові поки не коментували ситуацію.

Російський Санкт-Петербург, де 3-6 червня відбувається міжнародний економічний форум, днями вже зазнавав атаки українських сил, зокрема 3 червня.

Тоді, за даними української сторони, зазнали ураження нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі, корвет «Бойкий» у Кронштадті, портовому місті під Петербургом, де розташована база ВМС Росії. Пожежу і пошкодження підтверджували супутникові знімки. Російська влада не підтверджувала уражень згаданих об’єктів.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».