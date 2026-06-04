Генштаб уточнив наслідки удару по нафтовому терміналу в російському Санкт-Петербурзі

Генеральний штаб Збройних сил України уточнив наслідки вчорашнього українського удару по російському нафтовому терміналу в Санкт-Петербурзі, заявивши, що був знищений один резервуар і пошкоджені ще шість резервуарів і дві технічних естакади.

«Також підтверджено займання складського приміщення площею понад 200 м. кв. на підприємстві з виробництва складових частин високоточного озброєння «Мичуринский завод «Прогресс» у Тамбовській області РФ», – йдеться в повідомленні, опублікованому 4 червня.

Оприлюднений напередодні ввечері супутниковий знімок показав, що пожежу на території «Петербурзького нафтового терміналу» в Росії після удару українських дронів вранці 3 червня вдалося загасити. Зі знімка випливало, що повністю знищений один паливний резервуар, ще кілька могли бути пошкоджені.

Українські сили 3 червня завдали низку ударів безпілотниками по цілях у глибині Росії, повідомили в Генштабі ЗСУ і Службі безпеки України. Зокрема, нафтовий термінал зазнав удару в Санкт-Петербурзі, де відкрився економічний форум. У Кронштадті, портовому місті під Петербургом, де розташована база ВМС Росії, удару зазнав «Кронштадський морський завод». У командуванні заявили, що був уражений корвет «Бойкий». У місті Мічурінськ у Тамбовській області Росії був атакований завод «Прогрес», який, серед іншого, виробляє компоненти для російських ракет.

Російська влада не підтверджувала уражень згаданих об’єктів.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».