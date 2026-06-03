Супутникові знімки підтвердили ураження корвету РФ «Бойкий» і знищення резервуару на нафтовому терміналі

Супутниковий знімок показує, що пожежу на території «Петербурзького нафтового терміналу» в Росії після удару українських дронів вранці 3 червня вдалося загасити. Зі знімка випливає, що повністю знищений один паливний резервуар, ще кілька можуть бути пошкоджені.

Крім того, як пише Російська служба Радіо Свобода, супутниковий знімок підтверджує ураження корвету «Бойкий» ВМС Росії у сухому доці в Кронштадті поблизу Санкт-Петербурга після удару українських дронів у ніч проти 3 червня.

Корвет відомий тим, що супроводжував танкери російського «тіньового флоту». Він перебував у Кронштадті на ремонті.

Це порівняно новий корабель: його взяли на озброєння у 2013 році. У грудні 2025 року він також супроводжував російські торгові судна до Сирії.

На опублікованому раніше сьогодні проєктом Радіо Свобода «Схеми» супутниковому знімку було видно масштабну пожежу на території «Петербурзького нафтового терміналу» і стовп чорного диму.

Українські сили 3 червня завдали низку ударів безпілотниками по цілях у глибині Росії, повідомили в Генштабі ЗСУ і Службі безпеки України. Зокрема, нафтовий термінал зазнав удару в Санкт-Петербурзі, де сьогодні відкрився економічний форум. У Кронштадті, портовому місті під Петербургом, де розташована база ВМС Росії, удару зазнав «Кронштадський морський завод».

У командуванні також заявляють, що був уражений корвет «Бойкий». У місті Мічурінськ у Тамбовській області Росії був атакований завод «Прогрес», який, серед іншого, виробляє компоненти для російських ракет.

Російська влада не підтверджувала уражень згаданих об’єктів.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».