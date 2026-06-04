На супутникових знімках видно, як гасили пожежу на ураженому корветі РФ у Кронштадті

На супутникових знімках компанії Vantor за 3 червня, які є у розпорядженні журналістів «Схем» (Радіо Свобода), можна побачити, як пожежники намагаються загасити вогонь на борту російського корвета «Бойкий» у порту Кронштадт біля Санкт-Петербурга.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони України в ході атаки на Санкт-Петербург уразили російський корвет «Бойкий».

За даними командування, це один із бойових кораблів проєкту 20380, призначених для боротьби з надводними кораблями, підводними човнами і повітряними цілями, а також для завдання ударів по берегових об’єктах.

Корвет відомий тим, що супроводжував танкери російського «тіньового флоту». Він перебував у Кронштадті на ремонті.

Це порівняно новий корабель: його взяли на озброєння у 2013 році. У грудні 2025 року він також супроводжував російські торгові судна до Сирії.

Українські сили 3 червня завдали низку ударів безпілотниками по цілях у глибині Росії, повідомили в Генштабі ЗСУ і Службі безпеки України. Зокрема, нафтовий термінал зазнав удару в Санкт-Петербурзі, де відкрився економічний форум. У Кронштадті, портовому місті під Петербургом, де розташована база ВМС Росії, удару зазнав «Кронштадський морський завод». У командуванні заявили, що був уражений корвет «Бойкий». У місті Мічурінськ у Тамбовській області Росії був атакований завод «Прогрес», який, серед іншого, виробляє компоненти для російських ракет.

Російська влада не підтверджувала уражень згаданих об’єктів.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».