«Глузування», «піар-хід», «погрозливий підтекст». Що пише західна преса про лист Зеленського Путіну

Відкритий лист українського президента російському був розісланий Генеральному секретарю ООН та всім державам-членам, а також в ОБСЄ у Відні та в Раді Європи в Страсбурзі. Його повністю опублікували кілька західних ЗМІ, а деякі медіа припустили, що розглядати лист варто не стільки як спробу переконати Кремль, скільки як дипломатичний сигнал міжнародним партнерам і російському суспільству.

Американське інформ-агентство Associated Press називає лист першим прямим публічним закликом Зеленського Путіну від початку повномасштабного вторгнення, і звертає увагу, що у ньому міститься «масштабна критика 26 років перебування російського лідера при владі».

Агентство відзначає, що Зеленський визнає зміну міжнародного контексту через війну США та Ізраїлю проти Ірану і фактично закликає не чекати повернення Вашингтона до активного посередництва.

« Зеленський, схоже, намагався скористатися ключовим моментом у війні, оскільки Україна почала відновлювати певний вплив на полі бою, значною мірою завдяки покращеним можливостям ударів на великій відстані , які ускладнили просування Росії. Водночас Москва посилила свою смертельну повітряну кампанію по всій Україні, прагнучи скористатися дефіцитом озброєнь у Києві та його постійною вразливістю до атак балістичними ракетами», – аналізує стан справ видання.

«Глузування та пропозиція миру»

Американська газета The New York Times вийшла із заголовком, що «Зеленський у листі до Путіна поєднує глузування та пропозицію мирних переговорів».

« Російського лідера розкритикували за невдачі воєнного часу, інфляцію та залежність Росії від Китаю . Також у ньому зазначався похилий вік пана Путіна», – звертає увагу на тон листа видання.

Газета нагадує, що Зеленський у різні моменти війни записував відеозаяви, звертаючись до Путіна або російського народу, зокрема в перший день вторгнення Москви у 2022 році.

«Цей лист був одним із найрізкіших прямих звернень до Путіна досі» , – пише The New York Times.

Видання також припускає, що цей відкритий лист також був призначений для уваги президента США Дональда Трампа:

«І не зрозуміло, чи звернення пана Зеленського мало на меті поштовх до переговорів, чи принизити потенційного партнера по переговорах», – пише The New York Times, цитуючи частину листа, в якій Зеленський пише про побіцянку Путіну на Алясці «вирішення якихось речей, які стосуються України та Європи» і зауважує, що «українські та європейські питання вирішуються не в Анкориджі» .

Автор статті також зазначає, що «лист, принаймні частково, виглядав як піар-хід , що розхвалював удар далекого безпілотника по Санкт-Петербурзі , який мав як економічний, так і психологічний вплив на Росію». І нагадує, що ще до цієї атаки Путін скоротив парад до Дня перемоги 9 травня в Москві через побоювання щодо атак українських ударів.

«Що Зеленський може отримати від змішаної тактики підбурювання до провокацій та закликів до миру , незрозуміло» , – пише The New York Times і припускає, що це може підняти настрій в Україні, надіслати повідомлення президенту Трампу про погіршення становища Путіна або допомогти розпалити внутрішні розбіжності в Росії.

Британський суспільний мовник BBC також зауважує, що «тон листа був зухвалим, навіть глузливим, привертаючи увагу до нещодавніх ударів України по російській території».

Британська газета The Guardian утрималась від оцінок змісту листа, натомість опублікувала його повний текст, вказавши у вступі, що таким чином Володимир Зеленський закликав Володимира Путіна до особистої зустрічі, «щоб покласти край його війні проти України ».

Німецький та французький погляд

Французька Le Monde вийшла із заголовком «Зеленський хоче повернути Росію за стіл переговорів». Газета подала чимало цитат листа та контекст, у якому підкреслюються переваги України на полі бою.

Видання пише, що Зеленський «звинувачує Путіна в тому, що той присвятив майже половину своїх двадцяти шести років при владі веденню війни проти України, і стверджує, що конфлікт є його «особистим вибором» ».

Німецький тижневик Die Zeit зауважує, що « Лист Зеленського місцями має погрозливий підтекст » , наводячи цитати про те, що раніше багато людей в Україні схвально ставилися до Путіна, а зараз переважна більшість українців позитивно ставиться до того, що «наші далекобійні дрони завітали на відкриття вашого форуму в Петербурзі».

Німецький таблоїд BILD пише про «принциповий» тон Зеленського і також публікує повний текст листа у перекладі на німецьку.

Консервативне німецьке видання WELT вийшло з заголовком «Путін впевнений у перемозі – Зеленський пропонує зустріч». У статті, серед іншого, аналізуються останні дипломатичні спроби припинити російську війну в Україні, і зазначається, що Зеленський написав листа Путіну «на тлі зупинки посередницьких зусиль США».

Закінчується стаття цитатою з листа про втому російського суспільства від війни, яку Україна може посилити. «Коли Росія втомлюється, відбуваються зміни» – цитує видання лист україснького президента .



