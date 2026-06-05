Кремль: Путіну доповіли про лист Зеленського

Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що російському лідеру Володимиру Путіну доповіли про лист українського президента Володимира Зеленського із пропозицією визначити чітку дату зустрічі і домовитися про реальне припинення вогню.

«Йому доповіли», – цитують Пєскова 5 червня російські ЗМІ. Щодо реакції Путіна, то у Кремлі утрималися від відповіді. «Не буду забігати наперед», – сказав Пєсков.

Президент України Володимир Зеленський ввечері 4 червня оприлюднив відкритий лист до російського президента Володимира Путіна, у якому, серед іншого, запропонував визначити «чітку дату зустрічі».

Зеленський зазначив, що нинішня лінія фронту – це «лінія, з якої має початися дипломатія». Він також заявив про готовність України повністю припинити вогонь повністю на час перемовини, а моніторинг перемир’я можуть забезпечити Сполучені Штати.

За його словами, Україна також готова до обміну військовополоненими за принципом «всіх на всіх».

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що цей лист офіційно передадуть через дипломатичні канали.

Речник Кремля Дмитро Пєсков 4 червня заявив, що «якщо Зеленський хоче зустрітися з Путіним, він може приїхати до Москви», повідомляють російські держЗМІ.

Президент США Дональд Трамп, реагуючи на лист, зазначив, що «було б чудово», якби Зеленський і Путін зустрілися.

Раніше Кремль заявляв про пропозицію провести таку зустріч у Москві. Українська сторона таку можливість відкидає. Зеленський заявляв, що пропозиція зустрічі у Москві спрямована на затягування переговорного процесу.

Натомість Україна пропонувала провести таку зустріч на нейтральному майданчику. Назвалися такі країни як Швейцарія, Туреччина.

Москва також називає виведення українських військ із території всієї Донецької області умовою припинення вогню в Україні.

Представники РФ натякають на те, що ця тема обговорювалася під час зустрічі президентів США й Росії в Анкориджі у серпні минулого року. У Кремлі стверджують, що «дух Анкориджа» чи «розуміння, досягнуте в Анкориджі» мають лежати в основі врегулювання в Україні.

12 травня президент США Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналістів, заявив, що він не мав домовленостей із російським лідером Володимиром Путіним про те, що Росія отримає весь Донбас.

Влада України відмовляється виконувати вимогу про передачу всього Донбасу під контроль Росії.