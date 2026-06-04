Сибіга: лист Зеленського Путіну офіційно передадуть через дипломатичні канали

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що відкритий лист українського президента Володимира Зеленського російському лідеру Володимиру Путіну офіційно передадуть через дипломатичні канали.

«Цей відкритий лист – серйозна та змістовна пропозиція щодо припинення війни. Безпосередньо від президента України – президенту Російської Федерації. З чіткими, здійсненними кроками та запрошенням на особисту зустріч», – написав він у соцмережі Х.

За його словами, Київ очікує змістовної відповіді на цю пропозицію.

Речник Кремля Дмитро Пєсков вже заявив, що Путіна поінформують про лист від Зеленського. Він також додав, що «якщо Зеленський хоче зустрітися з Путіним, він може приїхати до Москви», повідомляють російські держЗМІ.

Президент України Володимир Зеленський ввечері 4 червня оприлюднив відкритий лист до російського президента Володимира Путіна, у якому, серед іншого, запропонував визначити «чітку дату зустрічі».

Раніше Кремль заявляв про пропозицію провести таку зустріч у Москві. Українська сторона таку можливість відкидає. Зеленський заявляв, що пропозиція зустрічі у Москві спрямована на затягування переговорного процесу.

Натомість Україна пропонувала провести таку зустріч на нейтральному майданчику. Назвалися такі країни як Швейцарія, Туреччина.

Москва також називає виведення українських військ із території всієї Донецької області умовою припинення вогню в Україні.

Представники РФ натякають на те, що ця тема обговорювалася під час зустрічі президентів США й Росії в Анкориджі у серпні минулого року. У Кремлі стверджують, що «дух Анкориджа» чи «розуміння, досягнуте в Анкориджі» мають лежати в основі врегулювання в Україні.

12 травня президент США Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналістів, заявив, що він не мав домовленостей із російським лідером Володимиром Путіним про те, що Росія отримає весь Донбас.

Влада України відмовляється виконувати вимогу про передачу всього Донбасу під контроль Росії.



