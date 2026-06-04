Зеленський у відкритому листі до Путіна запропонував визначити «чітку дату зустрічі»

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відкритий лист до російського президента Володимира Путіна, у якому, серед іншого, запропонував визначити «чітку дату зустрічі».

«Я пропоную визначити чітку дату зустрічі. Ми чули, що вам пообіцяли на Алясці вирішення якихось речей, які стосуються України та Європи. Але ви бачите, що українські та європейські питання вирішуються не в Анкориджі», – йдеться у листі.

Зеленський зазначив, що до «розпочатого між нами двостороннього треку» можуть приєднатись інші учасники – Європа та США.

За його словами, нинішня лінія фронту – це «лінія, з якої має початися дипломатія». Він також заявив про готовність України повністю припинити вогонь повністю на час перемовини.

«Це стандартна практика, яку підтверджують зараз і обставини навколо Ірану. Спроба встановити реальну тишу – це найкращий старт, щоб почати говорити один з одним. Ми вважаємо, що це буде не просто спробою, а реальним припиненням вогню, якщо ви цього захочете», – йдеться у листі.

Зеленський нагадав, що моніторинг припинення вогню по лінії зупинки можуть забезпечити Сполучені Штати.

Він зазначив, що Україна також готова до обміну військовополоненими за принципом «всіх на всіх», а також згадав про необхідність зробити серйозні кроки для повернення цивільних та дітей, які були вивезені протягом війни.



«Якщо ви особисто у своїх думках не прийдете до ідеї, що цю війну час завершувати, Україна продовжить боротися за своє існування. У нас будуть ті, хто нас підтримає. Але й вам доведеться значно більше боротися за ваше існування – не Росії, а ваше особисте. І це не погроза від мене чи України. Це факти російської історії, які ви добре знаєте: коли Росія втомлюється, відбуваються зміни. Ми можемо працювати на таку втому. Ви можете зупинити свою війну», – додав Зеленський.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія готова врегулювати війну мирними засобами на основі пропозицій, які обговорювалися з президентом США Дональдом Трампом в Анкориджі. Путін також висловив думку, що конфлікт може завершитися досить швидко, якщо Київ погодиться на компроміси, що обговорювалися.

Він також заявив, що контроль Росії над Донбасом не суперечить можливому укладенню угоди щодо України.

«По-перше, одне іншого не виключає – контролювати весь Донбаський регіон і укласти «угоду» не суперечить один одному», – сказав Путін на зустрічі з керівниками міжнародних інформаційних агентств.

7 травня помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Росія не бачить сенсу в новому раунді тристоронніх переговорів із участю Москви, Києва і Вашингтона щодо завершення війни доти, доки Україна не виведе війська з Донбасу.

Водночас державний секретар США Марко Рубіо 14 травня заявив, що Вашингтон сподівається на відновлення мирних перемовин між Україною та Росією, готовий й надалі виступати посередником.







