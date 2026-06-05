«Ви можете зупинити свою війну». Лист Зеленського до Путіна: що пропонує?

Президент України Володимир Зеленський надіслав відкритий лист очільнику Росії Володимиру Путіну із пропозицією визначити чітку дату зустрічі і домовитися про реальне припинення вогню. Президент США Дональд Трамп схвально відгукнувся про цю пропозицію. У Кремлі відповіли стандартно: якщо Зеленський хоче зустрітися із Путіним, то нехай приїжджає до Москви.

Тут подробиці:

«Якщо ви особисто у своїх думках не прийдете до ідеї, що цю війну час завершувати, Україна продовжить боротися за своє існування. У нас будуть ті, хто нас підтримає. Але й вам доведеться значно більше боротися за ваше існування – не Росії, а ваше особисте. І це не погроза від мене чи України. Це факти російської історії, які ви добре знаєте: коли Росія втомлюється, відбуваються зміни . Ми можемо працювати на таку втому. Ви можете зупинити свою війну», – написав президент України у листі до очільника Росії Володимира Путіна.

Зеленський запропонував визначити «чітку дату зустрічі», і зазначив, що до «розпочатого між нами двостороннього треку» можуть приєднатись інші учасники – Європа та США.

Президент України заявив про готовність повністю припинити вогонь на час переговорів, і наголосив, що нинішня лінія фронту – це «лінія, з якої має початися дипломатія».

«Це стандартна практика, яку підтверджують зараз і обставини навколо Ірану. Спроба встановити реальну тишу – це найкращий старт, щоб почати говорити один з одним. Ми вважаємо, що це буде не просто спробою, а реальним припиненням вогню, якщо ви цього захочете »

Зеленський нагадав, що моніторинг припинення вогню по лінії зупинки можуть забезпечити Сполучені Штати.

Він зазначив, що Україна також готова до обміну військовополоненими за принципом «всіх на всіх», а також згадав про необхідність зробити серйозні кроки для повернення цивільних та дітей, які були вивезені протягом війни.



Аналітики звертають увагу, що цим листом Володимир Зеленський розбив дезінформаційну тезу Кремля, що «Україна зриває переговори».

« У цьому листі для Москви розставлена свідома пастка . Зеленський пропонує вихід, прекрасно усвідомлюючи, що Путін його відкине. Але потім цю відмову можна показувати всім – росіянам, американцям, європейцям, Глобальному Півдню. Це можна буде використовувати як доказ, що проблема не у форматах, як дехто вважає. А в тому, що Путін в принципі не готовий закінчувати війну без поразки України », – зазначає голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що відкритий лист українського президента Володимира Зеленського російському лідеру Володимиру Путіну офіційно передадуть через дипломатичні канали і очікують на змістовну відповідь.

Трамп: «вони повинні це зробити»

Президент США Дональд Трамп прокоментував відкритий лист українського президента Володимира Зеленського російському лідеру Володимиру Путіну.

«... Я радий, що вони, можливо, говорять про зустріч. Я радий, що ми мали до цього стосунок. Думаю, було б чудово, якби вони зустрілися. Вони повинні це зробити», – сказав Трамп.

12 травня президент США Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналістів, заявив, що він не мав домовленостей із російським лідером Володимиром Путіним про те, що Росія отримає весь Донбас.

Влада України відмовляється виконувати вимогу про передачу всього Донбасу під контроль Росії.

Палата представників США пізно ввечері 4 червня схвалила масштабний пакет допомоги Україні й санкцій проти Росії. Це голосування стало першим випадком ухвалення Палатою представників комплексного закону про підтримку України з моменту приходу до влади на другий президентський термін Дональда Трампа.

Ухвалений закон передбачає виділення понад 1 мільярда доларів на допомогу Україні, до 8 мільярдів доларів у вигляді військових кредитів, підтримки зусиль з відновлення, допомоги балтійським союзникам, а також розблокування лендізу і новий пакет санкцій, спрямованих проти фінансового, енергетичного, гірничодобувного й урядового секторів Росії.

Перед цим державний секретар США Марко Рубіо під час виступу в Конгресі дав надзвичайно відверту оцінку російській військовій кампанії, заявивши, що Москва не змогла досягти своїх початкових воєнних цілей і, можливо, ніколи не досягне цілей, яких нині намагається домогтися через переговори .

« Я не думаю, що на цьому етапі в когось із більшості спостерігачів у світі, і, я б сказав, у деяких людей усередині Росії, є сумніви в тому, що вторгнення в Україну стало для них стратегічною катастрофою », – сказав Рубіо законодавцям.

Кремль

Речник Кремля Дмитро Пєсков, як повідомляють російські державні ЗМІ, реагуючи на відкритий лист президента України заявив, що Путіна поінформують про нього і додав, що «якщо Зеленський хоче зустрітися з Путіним, він може приїхати до Москви».

Раніше влада Росії так само пропонувала президенту України зустріч у Москві. Українська сторона таку можливість відкидає. Зеленський заявляв, що пропозиція зустрічі у Москві спрямована на затягування переговорного процесу.

Натомість Україна пропонувала провести таку зустріч на нейтральному майданчику. Назвалися такі країни як Швейцарія, Туреччина.

Москва також називає виведення українських військ із території всієї Донецької області умовою припинення вогню в Україні.

Представники РФ натякають на те, що ця тема обговорювалася під час зустрічі президентів США й Росії в Анкориджі у серпні минулого року. У Кремлі стверджують, що «дух Анкориджа» чи «розуміння, досягнуте в Анкориджі» мають лежати в основі врегулювання в Україні.

Президент США Дональд Трамп нещодавно це заперечив.

Відповідаючи 12 травня на запитання журналістів перед відльотом до Китаю 12 травня щодо того, чи було якесь «розуміння» між ним і Путіним, що Росія отримає весь Донбас, Трамп коротко відповів «ні». Деталей він не навів.

Відповідаючи на запитання щодо того, чи планує він відвідати Росію, Трамп не відкинув цього, зазначивши, що робитиме «все необхідне» для завершення війни РФ в Україні. Він також висловив думку, що завершення війни наближається.