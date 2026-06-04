«Війна Байдена» стала «війною Трампа» – Лавров після заяв Рубіо

Слова державного секретаря США Марко Рубіо на підтримку України свідчать про те, що «війна Байдена» тепер стала «війною Трампа», заявив 4 червня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

«Нам весь час говорили наші колеги, і Дональд Трамп наголошував публічно: якби я був президентом, війни б в Україні не було, це війна Байдена, вона нікому не потрібна, гинуть люди. Але те, що сказав Марко Рубіо в Конгресі про роль США не як посередника, а як країни, яка підтримує Україну, свідчить про протилежне: що це вже війна Байдена стала війною Трампа», – сказав Лавров в інтерв’ю підтримуваному державою телеканалу RT.

Держсекретар США Марко Рубіо на слуханнях в Сенаті 3 червня заявив, що Росія не зможе досягти своїх цілей в Україні, і росіянам «можливо, навіть ніколи не вдасться досягти військовим шляхом тих цілей, які вони зараз вимагають на переговорах».

«Українці не просто хоробро борються, вони ефективно воюють», – заявив Рубіо, виступаючи перед сенаторами.

На засіданні сенатського комітету з асигнувань 3 червня Рубіо також попередив про «реальний», за його словами, ризик ескалації війни в Україні на тлі того, як українська армія демонструє свою здатність завдавати ударів углиб російської території.

Марко Рубіо анонсував, що «досить скоро» з’являться новини про 400 мільйонів доларів, які Конгрес США затвердив як військову допомогу Україні і які затримуються на рівні Пентагону.

Коментарі держсекретаря пролунали того ж дня, коли безпілотники ЗСУ завдали ударів по енергетичній інфраструктурі в другому за величиною місті Росії, Санкт-Петербурзі, в день відкриття там щорічного економічного форуму.

Виступаючи раніше перед Комітетом із закордонних справ Палати представників, Марко Рубіо нарікав на відсутність прогресу у припиненні повномасштабної війни Росії проти України. «До цього моменту жодна із сторін, особливо російська, не хотіла йти на поступки, необхідні для встановлення миру», – додав Рубіо.

Він запевнив, що адміністрація США залишається готовою до посередницьких зусиль у досягненні миру: «За останній рік ми приділили цьому величезну кількість часу й сил на високому рівні».

Спецпредставник президента Росії з інвестиційно-економічної співпраці з іноземними країнами Кирило Дмитрієв, який бере участь у переговорах щодо війни РФ в Україні, заявив 4 червня, що «діалог між Росією і США триває і найближчим часом стане більш активним». При цьому Дмитрієв згадав про «мирні ініціативи» США.

«Вороги діалогу «Росія-США» постійно вкидають дезінформацію і намагаються створити неіснуючі джерела додаткової напруги. Діалог складний, але ми цінуємо команду президента Трампа на мирних ініціативах», – цитує Дмитрієва російське держагентство ТАСС. Про яких «ворогів» йдеться, у повідомленні не вказано.

Російська влада офіційно говорить про вимогу передачі всього Донбасу як про ключову умову мирного врегулювання, натякаючи при цьому, що згода на це була отримана від президента США Дональда Трампа під час його зустрічі з Путіним в Анкориджі минулого року.

Трамп минулого місяця, відповідаючи на запитання журналістів, заявив, що він не мав домовленостей із російським лідером про те, що Росія отримає «весь Донбас». Він також висловив думку, що завершення війни дедалі ближче. Про це ж заявив і Путін 9 травня (його речник уточнив, що російський президент не мав на увазі нічого конкретного).