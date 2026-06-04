Спецпосланець Путіна заявив про «активні» контакти із Віткоффом і Кушнером цього тижня

Спецпредставник російського президента Кирило Дмитрієв заявив 4 червня, що цього тижня російська сторона має «активні» контакти з американськими переговірниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

«Ми цього тижня активно спілкуємося з американськими колегами, зокрема зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером», – цитує Дмитрієва російське державне агентство «РИА Новости».

Водночас інше російське держагенство ТАСС цитує слова Дмитрієва про те, що 3 червня він мав телефонну розмову з Віткоффом і Кушнером. Інших деталей він не навів.

Американська сторона ці заяви поки що не коментувала.

Раніше президент України Володимир Зеленський висловлював сподівання, що американські посередники на переговорах між Україною і РФ Віткофф і Кушнер, які вже були в Москві, зможуть відвідати і Київ.

Раніше видання Kyiv Independent з посиланням на свої джерела писало, що посланці президента США Дональда Трампа – Стів Віткофф та Джаред Кушнер – не поспішають відвідати Київ, оскільки у Вашингтоні зростає занепокоєння, що поновлення участі в мирних переговорах щодо України може знову не дати відчутних результатів.

Зазначалось, що реалії поїздок до України у воєнний час створюють також створюють перешкоду. Як пояснило джерело видання, є «проблема з необхідністю їздити потягом», «Віткоффу важко».

Через загострення ситуації на Близькому Сході тристоронні переговори України, США і Росії, які тривали протягом січня і лютого, були відкладені на невизначений час.

За словами джерел видання Financial Times, і в Москві, і в Києві вважають, що перспективи відновлення мирних переговорів за посередництва США невеликі навіть після закінчення війни на Близькому Сході.

Як стверджують джерела, що говорили з Financial Times, жодна зі сторін зараз не бачить сенсу в продовженні переговорів. Україна, за даними видання, вважає, що переговори зайшли в глухий кут вже в лютому після останнього раунду переговорів з Росією, і розчарована тим, що Вашингтон не зміг чинити тиск на Путіна.

Російська влада офіційно говорить про вимогу передачі всього Донбасу як про ключову умову мирного врегулювання, натякаючи при цьому, що згода на це була отримана від президента США під час його зустрічі з Путіним в Анкориджі минулого року.

Україна з минулого року після того, як США почали виступати в ролі посередника, пропонує зупинити бойові дії по лінії фронту – у цьому випадку більша частина українського Донбасу, але не весь цей регіон, залишаться під контролем РФ. Визнавати це юридично Україна не має наміру.

Державний секретар США Марко Рубіо 22 травня заявив, що Вашингтон готовий продовжувати посередництво в переговорах між Росією та Україною, але наразі вони не відбуваються. Він також зазначив, що попередні перемови не були продуктивними.