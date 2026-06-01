Буданов: Зеленський доручив спробувати припинити війну до зими

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що президент України Володимир Зеленський доручив спробувати припинити війну до зими. Про це він розповів на Форумі «Архітектура Безпеки» 2026.

«Це доручення президента – якнайшвидше спробувати припинити цю війну…Бажано до зими. Я, як керівник Офісу президента, буду робити все для того, щоб досягти мети, яку поставив президент України. Вона абсолютно правильна, вчасна і продумана», – сказав Буданов, якого цитує низка медіа.

Очільник ОПУ наголосив, що Україна має достатні спроможності для досягнення цієї мети, хоча не виключив, що Росія може відмовитися від домовленостей. За його словами, що є реальні ознаки, що «підґрунтя для припинення бойових дій вже існує».

Днями в інтерв’ю CBS News Зеленський заявив, що до початку зими потрібно знайти шлях для переговорів з РФ, але це залежить від тиску на Москву.

Минулого тижня після зустрічі Володимира Зеленського з фракцією «Слуга народу» народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що президент говорив про перспективи завершення гарячої фази війни.

«Левова частка часу була присвячена перспективі завершення гарячої фази війни. Президент зазначив, що до листопада розглядається можливість, за умови надання гарантій безпеки, завершити гарячу фазу», – написала вона.

21 травня американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що українські сили повертають собі тактичну ініціативу на різних ділянках лінії фронту.

Перед тим міністр оборони Михайло Федоров на зустрічі з журналістами заявив, що Україні вдалося суттєво сповільнити просування сил РФ і поступово перехоплювати ініціативу на фронті завдяки роботі українських військових й іншим чинникам, серед яких вимкнення для агресора Starlink і нарощування дронових ударів середньої дальності (middle strike).