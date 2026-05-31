Зеленський сподівається на приїзд спецпосланців Трампа до Києва протягом двох тижнів

Президент України Володимир Зеленський сподівається на приїзд спецпосланців президента США – Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера – до Києва протягом двох тижнів. Про це він сказав в інтерв’ю CBS News.

«Ми розраховуємо, що вони приїдуть до Києва. Сподіваюся, що вони знайдуть можливість приїхати сюди за два тижні. Принаймні я отримав таке повідомлення від моєї переговорної групи: вони сказали мені, що мали контакти зі Стівом і Джаредом, і ті заявили, що готові приїхати до України й поговорити, якщо… сьогодні це «якщо» означає Близький Схід», – сказав він.



На його думку, потрібно, щоб американська переговорна делегація приїхала в Україну.



«Вони тут ще ніколи не були. Я вважаю, що це важливо не [лише] для нас. Для них корисно зрозуміти, побачити, зустрітися з людьми, що їхнє життя триває, але ми хочемо зупинити цю війну. Це має зупинити Росію. Вони кілька разів були в Москві. Я вже казав раніше, що якщо вони хочуть поїхати цього разу до Москви, то мають приїхати до Києва, а потім їхати до Москви. Гадаю, це буде корисно», – додав Зеленський.

Американська сторона якихось строків можливого візиту Віткоффа та Кушнера не озвучувала.

На початку травня секретар РНБО Рустем Умєров перебував з візитом у США, де він зустрівся із посланцем президента США Стівом Віткоффом. Після цієї поїздки Умєрова Зеленський заявив, що візит представників президента США до Києва очікується наприкінці весни – на початку літа.

Раніше видання Kyiv Independent з посиланням на свої джерела писало, що посланці президента США Дональда Трампа – Стів Віткофф та Джаред Кушнер – не поспішають відвідати Київ, оскільки у Вашингтоні зростає занепокоєння, що поновлення участі в мирних переговорах щодо України може знову не дати відчутних результатів.

Зазначалось, що реалії поїздок до України у воєнний час створюють також створюють перешкоду. Як пояснило джерело видання, є «проблема з необхідністю їздити потягом», «Віткоффу важко».



