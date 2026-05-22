Рубіо: переговори між Росією та Україною за участі США «не були плідними»

Сполучені Штати готові продовжувати посередництво в переговорах між Росією та Україною, але наразі вони не відбуваються, заявив державний секретар США Марко Рубіо. Про це він сказав, відповідаючи на питання журналістів після зустрічі з дипломатами країн НАТО в Швеції 22 травня.

Держсекретар зазначив, що США долучилися до переговорів через переконання, що вони «єдині, з ким росіяни й українці були готові говорити».

«Вони (переговори – ред.) не були продуктивними, на жаль. Ми готові продовжувати грати цю роль. Попри витоки, які не є правдивими, попри історії про те, що ми змушуємо українців до цієї позиції чи іншої, що неправда, якщо ми побачимо можливість організувати переговори, які є продуктивними, а не контрпродуктивними, які мають шанс бути плідними, ми готові грати цю роль», – сказав Рубіо.





Зараз, за його словами, таких переговорів немає, але у Вашингтоні сподіваються, що це зміниться. Дипломат вважає, що ця війна може закінчитися лише врегулюванням через переговори, а не військовою перемогою, «принаймні з традиційної точки зору».

Він зазначив, що президент США Дональд Трамп «дуже зацікавлений» у продуктивних переговорах.

«Останні кілька місяців ми просто відчували, що немає значного прогресу, але, можливо, динаміка зміниться, і, якщо це станеться, ми готові грати будь-яку конструктивну роль, яку можемо», – сказав держсекретар.

Він додав, що США «не зацікавлені в тому, щоб бути залученими в безкінечний цикл зустрічей, які ні до чого не ведуть».

Через загострення ситуації на Близькому Сході тристоронні переговори України, США і Росії, які тривали протягом січня і лютого, були відкладені на невизначений час.

За словами джерел видання Financial Times, і в Москві, і в Києві вважають, що перспективи відновлення мирних переговорів за посередництва США невеликі навіть після закінчення війни на Близькому Сході. Як стверджують джерела, що говорили з Financial Times, жодна зі сторін зараз не бачить сенсу в продовженні переговорів. Україна, за даними видання, вважає, що переговори зайшли в глухий кут вже в лютому після останнього раунду переговорів з Росією, і розчарована тим, що Вашингтон не зміг чинити тиск на Путіна.

Російська влада офіційно говорить про вимогу передачі всього Донбасу як про ключову умову мирного врегулювання, натякаючи при цьому, що згода на це була отримана від президента США під час його зустрічі з Путіним в Анкориджі минулого року.

Україна з минулого року після того, як США почали виступати в ролі посередника, пропонує зупинити бойові дії по лінії фронту – у цьому випадку більша частина українського Донбасу, але не весь цей регіон, залишаться під контролем РФ. Визнавати це юридично Україна не має наміру.