Помічник Путіна сказав, що нічого не знає про «дух Анкориджа»

Помічник президента Росії Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що не знає, що таке «дух Анкориджа» і ніколи про нього не говорив. Так він відповів на запитання журналіста російського державного «Першого каналу», поставлене йому під час візиту лідера РФ до Пекіна.

«Напевно, дух Пекіна існує. Я не знаю про дух Анкориджа, я жодного разу не вживав цього словосполучення», – сказав помічник Путіна.

В найбільшому місті американського штату Аляска Анкориджі в серпні 2025 року відбулася зустріч президентів США та Росії, головною темою розмови Дональда Трампа та Володимира Путіна була війна, яку Москва веде проти України. Про конкретні домовленості за підсумками зустрічі не повідомлялося, проте російські представники згодом стали стверджувати, нібито сторони досягли певного порозуміння про параметри завершення війни.

При цьому вони відмовлялися говорити про конкретні подробиці, віддаючи перевагу натякам. Головний із них – натяк на те, що Україна має вивести свої війська з Донецької області в обмін на заморожування конфлікту на інших ділянках фронту. Трамп 12 травня заявив, що такої домовленості не було.

Про те, що «духу Анкориджа» немає альтернативи, у жовтні 2025 року заявляв заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков. Про «дух і букву» Анкориджа в контексті того, що їх необхідно дотриматися в процесі мирного врегулювання, сказав у листопаді 2025 року міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Речник Кремля Дмитро Пєсков також неодноразово говорив про «дух Анкориджа», зокрема в лютому 2026 року він зазначив, що «дух Анкориджа» - це "цілий ряд порозумінь», досягнутих на зустрічі в Анкориджі.5 березня Сергій Лавров сказав, що «в Анкориджі дух був далеко не найголовнішим, дух – це атмосфера, вона була товариською, конструктивною, але дух випаровується». Після цього вираз «дух Анкориджа», переважно у провоєнних телеграм-каналах, став мемом, який використовують головним чином прихильники жорсткої лінії у війні проти України. Представники влади останнім часом вважають за краще говорити про «порозуміння, досягнуте в Анкориджі».

Помічник Путіна Юрій Ушаков, вочевидь, справді не говорив про «дух Анкориджа». Але в січні 2026 року він вживав словосполучення «формула Анкориджа» для опису досягнутих на саміті домовленостей. Зміст цієї формули не розкрив і він.

Переговори про завершення війни в Україні за посередництва США, кілька раундів яких відбулися взимку, зараз припинені, хоча жодна сторона не повідомляла про вихід із них. Ушаков 20 травня не виключив, що перемовники з американського боку Стів Віткофф та Джаред Кушнер невдовзі відвідають Москву.