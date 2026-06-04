Конгрес США просунув законопроєкт про допомогу Україні – вперше після повернення Трампа

Палата представників США 3 червня проголосувала за просування законопроєкту про нову військову допомогу Україні, подолавши опір адміністрації та зробивши це першим серйозним успіхом ініціативи на підтримку України в Конгресі після повернення Дональда Трампа до Білого дому.

Палата схвалила процедурне голосування 218 голосами проти 204, відкривши шлях до фінального розгляду Закону про підтримку України (Ukraine Support Act). Документ передбачає виділення мільярдів доларів військової допомоги, посилення санкцій проти Росії та зміцнення підтримки Києва з боку США.

Законопроєкт просунувся завдяки підтримці демократів і невеликої групи республіканців, що вкотре продемонструвало розбіжності всередині партії Трампа щодо політики США стосовно України та Росії.

Закон про підтримку України, запропонований конгресменом Грегорі Міксом (демократ від штату Нью-Йорк), передбачає надання Україні 8 мільярдів доларів кредитів на військове фінансування, продовження дії Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) до 2027 року та запровадження додаткових санкцій проти Росії.

Це голосування не є процедурним, це заява про те, чи стоїть цей Конгрес і всі його члени на боці України та її народу

Процедурне голосування відбулося після успішного збору підписів для примусового винесення законопроєкту на розгляд Палати представників , що змусило керівництво палати поставити документ на голосування попри опір республіканських лідерів, які підтримують Трампа.

« Це голосування не є процедурним голосуванням, це заява про те, чи стоїть цей Конгрес і всі його члени на боці України та її народу , чи підтримують вони Україну та її боротьбу за свободу, демократію та незалежність», – сказав Мікс законодавцям після голосування.

Мікс назвав майбутнє фінальне голосування «історично важливим», охарактеризувавши російське вторгнення як «найбільшу сухопутну війну в Європі з часів Другої світової війни» та представивши законопроєкт як перевірку того, чи підтримає Конгрес Україну і «захищатиме наші цінності» .

Конгресмен від штату Небраска Дон Бейкон, один із республіканців, які підтримали ініціативу, привітав результат голосування.

«Палата представників щойно проголосувала 218-204 за просування ініціативи щодо військової допомоги Україні та жорстких санкцій проти Росії. Це наш момент Черчилля, і ми повинні пройти це випробування », – сказав він.

Очікується, що після процедурного голосування Палата представників проведе остаточне голосування щодо законопроєкту 7 серпня.

Прихильники законопроєкту стверджують, що голосування відбулося у критичний момент, коли Росія посилює ракетні та дронові атаки по всій території України.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово звертався до Вашингтона із закликом надати додаткові системи протиповітряної оборони, зокрема комплекси Patriot, здатні перехоплювати російські балістичні ракети.

Рубіо назвав російське вторгнення «стратегічною катастрофою»

вторгнення в Україну стало для них стратегічною катастрофою

За кілька годин до голосування в Палаті представників державний секретар США Марко Рубіо під час виступу в Конгресі дав надзвичайно відверту оцінку російській військовій кампанії, заявивши, що Москва не змогла досягти своїх початкових воєнних цілей і, можливо, ніколи не досягне цілей, яких нині намагається домогтися через переговори .

« Я не думаю, що на цьому етапі в когось із більшості спостерігачів у світі, і, я б сказав, у деяких людей усередині Росії, є сумніви в тому, що вторгнення в Україну стало для них стратегічною катастрофою », – сказав Рубіо законодавцям.

«Вони точно не досягнуть цілей, які ставили перед собою в перший день, і, можливо, навіть ніколи не зможуть військовим шляхом досягти тих цілей, яких зараз вимагають на переговорах ».

Рубіо заявив, що українські сили останніми тижнями досягли успіхів на полі бою та стали дедалі ефективніше завдавати далекобійних ударів по території Росії.

« Українці не лише хоробро воюють, вони воюють ефективно », – сказав він.

Українці не лише хоробро воюють, вони воюють ефективно

Держсекретар повторив, що Вашингтон не вважає себе нейтральною стороною у цьому конфлікті.

«Ми запровадили санкції проти Росії і надаємо та продавали зброю … українцям», – сказав Рубіо, додавши, що американські санкції спрямовані проти Москви, а не Києва.

Водночас Рубіо наголосив, що конфлікт зрештою неможливо вирішити на полі бою.

« У цієї війни немає військового розв’язання. Вона має завершитися шляхом переговорного врегулювання », – сказав він, визнавши, що мирні зусилля зайшли в глухий кут, оскільки вимоги Росії та України залишаються дуже далекими одна від одної.

Новий пакет військової допомоги США наближається до схвалення

Рубіо також повідомив, що адміністрація завершує підготовку нового пакета військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів.

«Зараз він проходить міжвідомче погодження, – сказав він законодавцям. – Я очікую новин щодо цього вже найближчим часом».

Фінансування надається в межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), схваленої Конгресом, і дозволить Пентагону безпосередньо закуповувати обладнання та боєприпаси в американських оборонних підрядників.

Очікуване оголошення відбувається на тлі триваючих у Вашингтоні дискусій щодо військової підтримки України та занепокоєння деяких законодавців щодо запасів зброї США.

Незважаючи на ці занепокоєння, Рубіо наголосив, що підтримка Києва залишається постійною та «безперешкодною» .

Голосування в Палаті представників і заяви Рубіо разом стали однією з найпотужніших за останні місяці публічних демонстрацій двопартійної підтримки України у Вашингтоні, навіть попри те, що адміністрація Трампа намагається скоротити американську залученість і вести прямі переговори з метою завершення війни.