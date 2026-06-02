Жертви у Києві і Дніпрі. Розбирають завали. Наслідки російської повітряної атаки (фото)

Російська арамія у ніч на 2 червня вкотре атакувала цивільне населення України. У Києві відомо по чотирьох загиблих, у Дніпрі про вісьмох, серед них трирічний хлопчик. Загальна кількість постраждалих наближається до ста. Серед них теж є діти. Є руйнування житлових будинків. Під завалами, кажуть у ДСНС, можуть бути ще люди.

Радіо Свобода збирає інформацію про наслідки чергової російської ракетно-дронової атаки.

Протиповітряні сили України повідомляють, що Росія запустила по Україні 73 ракети і 656 БПЛА різних типів. Основний напрямок атаки – Київ.

8 протикорабельних ракет 3М22 «Циркон» (запущені з окупованого ТОТ АР Крим, Курська обл., РФ);

(запущені з окупованого ТОТ АР Крим, Курська обл., РФ); 33 балістичні ракети «Іскандер-М» (райони пуску – Брянська, Курська, Ростовська обл., ТОТ АР Крим);

(райони пуску – Брянська, Курська, Ростовська обл., ТОТ АР Крим); 27 крилатих ракет Х-101 (райони пусків – Вологодська обл., рф,);

(райони пусків – Вологодська обл., рф,); 5 крилатих ракет «Калібр» (райони пусків – акваторія Каспійського моря);

(райони пусків – акваторія Каспійського моря); 656 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів «Бандероль», дронів-імітаторів типу «Пародія» (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське, Чауда, ТОТ АР Крим).

Збили

Протиповітряна оборона збила/подавила 642 цілі , з них 40 ракет та 602 безпілотники різних типів: 11 балістичних ракет Іскандер-М; 26 крилатих ракет Х-101; 3 крилаті ракети «Калібр»; 602 ворожі БпЛА різних типів.

Влучення

За попередньою інформацією, влучили 30 балістичних, 3 крилатих ракет та 33 ударних БпЛА на 38 локаціях, а також відбулося падіння збитих (уламки) БпЛА на 15 локаціях.

Кореспонденти Радіо Свобода ще вночі були на місці подій: фотографував і знімав відео

Київ

Влада Києва зафіксувала пошкодження у кількох районах.

«У Подільському районі внаслідок повторного влучання в девʼятиповерховий будинок, стався обвал конструкцій. Під завалами можуть бути люди», – повідомив голова міста Віталій Кличко.

За даними КМДА, кількість постраждалих згодом зросла до 51 людини, серед них троє дітей. Зокрема, постраждала трирічна дитина. 35 людей постраждали.

«Наразі відомо про чотирьох загиблих у столиці», – уточнив міський голова.

На Подолі було загоряння на території нежитлової забудови, уламки впали на дах дев’ятиповерхового будинку. Атака також спричинила пожежі на Оболоні, в Святошинському, Шевченківському й Дарницькому районах.

Дніпро

Кількість жертв у Дніпрі після російської повітряної атаки зросла до 8.

Через атаку загинула дитина – тіло хлопчика 2023 року народження рятувальники дістали з-під завалів чотириповерхівки, повідомляють у ДСНС.

Ще один постраждалий помер у лікарні, написав голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа:

«На жаль, медикам не вдалося врятувати 60-річного чоловіка. Його травми виявилися занадто важкими. Нічна ворожа атака на місто забрала 7 життів»

Відтак кількість загиблих у місті зросла до восьми людей.

За даними обласної влади, внаслідок удару в Дніпрі постраждали 35 людей, в тому числі троє дітей. 20 поранених госпіталізовані, з них четверо у важкому стані.

«На місцях ударів працюють всі служби. Продовжується обстеження території. Пошкоджені півсотні будинків. Побиті більш ніж 2 тисячі вікон», – наголосив Ганжа.

Київщина: руйнування у чотирьох районах

Під час масованої ракетно-дронової атаки у ніч на 2 червня також є руйнування та поранені цивільні.



«У Бучанському районі травмовано чоловіка. З різаною раною стегна його госпіталізовано до лікарні. Уламкове поранення ноги отримав житель Обухівського району. У Фастівському районі чоловік отримав гостру реакцію на стрес. Усім постраждалим надано необхідну медичну допомогу», – повідомив у Telegram голова Київської ОВА Микола Калашник.

Наслідки атаки зафіксували у Бучанському, Вишгородському, Обухівському і Фастівському районі.



У Вишгородському районі пошкоджено два багатоквартирні будинки та приватне домоволодіння.

У Бучанському районі пошкоджені три приватні будинки, логістичні та складські приміщення, інші нежитлові будівлі, а також шість вантажних автомобілів.



Перед новою масованою російською повітряною атакою у ніч на 2 червня очільник РФ Путін вкотре пригрозив Україні.

Те, що Росія вже підготувалася завдати нового удару, посилаючись на розвідку, підтвердив президент України. Володимир Зеленський закликав усіх спускатися в укриття і не ігнорувати сигнал тривоги. «Вони його підготували. Наші захисники неба 24 на 7 готові настільки, наскільки це можливо з наявним постачанням», – сказав президент у своєму відеозверненні.



