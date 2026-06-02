Жертви у Києві і Дніпрі. Розбирають завали. Наслідки російської повітряної атаки (фото)

Російська армія вкотре б'є ракетами по житлових будинках Києва. Ніч на 2 червня 2026 року

Російська арамія у ніч на 2 червня вкотре атакувала цивільне населення України. У Києві відомо по чотирьох загиблих, у Дніпрі про вісьмох, серед них трирічний хлопчик. Загальна кількість постраждалих наближається до ста. Серед них теж є діти. Є руйнування житлових будинків. Під завалами, кажуть у ДСНС, можуть бути ще люди.

Радіо Свобода збирає інформацію про наслідки чергової російської ракетно-дронової атаки.

Київ, 2 червня 2026 року
Протиповітряні сили України повідомляють, що Росія запустила по Україні 73 ракети і 656 БПЛА різних типів. Основний напрямок атаки – Київ.

  • 8 протикорабельних ракет 3М22 «Циркон» (запущені з окупованого ТОТ АР Крим, Курська обл., РФ);
  • 33 балістичні ракети «Іскандер-М» (райони пуску – Брянська, Курська, Ростовська обл., ТОТ АР Крим);
  • 27 крилатих ракет Х-101 (райони пусків – Вологодська обл., рф,);
  • 5 крилатих ракет «Калібр» (райони пусків – акваторія Каспійського моря);
  • 656 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів «Бандероль», дронів-імітаторів типу «Пародія» (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське, Чауда, ТОТ АР Крим).
Київ, наслідки російської атаки на Київ. Київ, 2 червня 2026 року
Збили

Протиповітряна оборона збила/подавила 642 цілі , з них 40 ракет та 602 безпілотники різних типів: 11 балістичних ракет Іскандер-М; 26 крилатих ракет Х-101; 3 крилаті ракети «Калібр»; 602 ворожі БпЛА різних типів.

Київ. Наслідки російських ударів. 2 червня 2026 року
Влучення

За попередньою інформацією, влучили 30 балістичних, 3 крилатих ракет та 33 ударних БпЛА на 38 локаціях, а також відбулося падіння збитих (уламки) БпЛА на 15 локаціях.

Кореспонденти Радіо Свобода ще вночі були на місці подій: фотографував і знімав відео

Київ

Влада Києва зафіксувала пошкодження у кількох районах.

«У Подільському районі внаслідок повторного влучання в девʼятиповерховий будинок, стався обвал конструкцій. Під завалами можуть бути люди», – повідомив голова міста Віталій Кличко.

Київ, 2 червня 2026 року
За даними КМДА, кількість постраждалих згодом зросла до 51 людини, серед них троє дітей. Зокрема, постраждала трирічна дитина. 35 людей постраждали.

«Наразі відомо про чотирьох загиблих у столиці», – уточнив міський голова.

На Подолі було загоряння на території нежитлової забудови, уламки впали на дах дев’ятиповерхового будинку. Атака також спричинила пожежі на Оболоні, в Святошинському, Шевченківському й Дарницькому районах.

Наслідки російської атаки на Київ. Київ, 2 червня 2026 року
Дніпро

Кількість жертв у Дніпрі після російської повітряної атаки зросла до 8.

Через атаку загинула дитина – тіло хлопчика 2023 року народження рятувальники дістали з-під завалів чотириповерхівки, повідомляють у ДСНС.

Тут жили люди. Наслідки російського удару по Дніпру. 2 червня 2026 року
Ще один постраждалий помер у лікарні, написав голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа:

«На жаль, медикам не вдалося врятувати 60-річного чоловіка. Його травми виявилися занадто важкими. Нічна ворожа атака на місто забрала 7 життів»

Відтак кількість загиблих у місті зросла до восьми людей.

Дніпро. Наслдки російського удару, 2 червня 2026 року
За даними обласної влади, внаслідок удару в Дніпрі постраждали 35 людей, в тому числі троє дітей. 20 поранених госпіталізовані, з них четверо у важкому стані.

«На місцях ударів працюють всі служби. Продовжується обстеження території. Пошкоджені півсотні будинків. Побиті більш ніж 2 тисячі вікон», – наголосив Ганжа.

Київщина: руйнування у чотирьох районах

Під час масованої ракетно-дронової атаки у ніч на 2 червня також є руйнування та поранені цивільні.

«У Бучанському районі травмовано чоловіка. З різаною раною стегна його госпіталізовано до лікарні. Уламкове поранення ноги отримав житель Обухівського району. У Фастівському районі чоловік отримав гостру реакцію на стрес. Усім постраждалим надано необхідну медичну допомогу», – повідомив у Telegram голова Київської ОВА Микола Калашник.
Наслідки атаки зафіксували у Бучанському, Вишгородському, Обухівському і Фастівському районі.

У Вишгородському районі пошкоджено два багатоквартирні будинки та приватне домоволодіння.

У Бучанському районі пошкоджені три приватні будинки, логістичні та складські приміщення, інші нежитлові будівлі, а також шість вантажних автомобілів.

Горить приватний будинок внаслідок нічної повітряної атаки РФ. Київська область, 2 червня 2026 року
Перед новою масованою російською повітряною атакою у ніч на 2 червня очільник РФ Путін вкотре пригрозив Україні.

Те, що Росія вже підготувалася завдати нового удару, посилаючись на розвідку, підтвердив президент України. Володимир Зеленський закликав усіх спускатися в укриття і не ігнорувати сигнал тривоги. «Вони його підготували. Наші захисники неба 24 на 7 готові настільки, наскільки це можливо з наявним постачанням», – сказав президент у своєму відеозверненні.


