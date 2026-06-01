Зеленський: попередження щодо масованого удару РФ залишаються в силі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що попередження щодо масованого удару РФ залишаються в силі – його підготували.

«Попередження розвідок щодо російських ударів залишаються в силі. Масований удар може бути – вони його підготували. Наші захисники неба 24 на 7 готові настільки, наскільки це можливо з наявним постачанням», – сказав він у своєму відеозверненні.



Водночас раніше сьогодні на форумі «Архітектура безпеки 2026» заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов заявив, що демонстрація Росією готовності до масованого удару по Україні, а потім оголошення перемир'я – це елемент психологічного впливу.

«Безумовно, це також елемент тиску і психологічного впливу – демонструвати готовність до обстрілів, потім відтягувати, переносити. Зрозуміло, що це тактика ворога – поєднувати безпосередньо військовий вплив із психологічним впливом на українців», – пояснив Юсов.



Днями помічник російського президента Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що Росія не завдавала по Києву в ці вихідні в рамках «перемир’я на Трійцю». За його словами, воно діє лише для далекобійних ударів і на фронті не застосовується.

25 травня Міністерство закордонних справ Росії анонсувало удари по «центрах ухвалення рішень і командних пунктах» у Києві. У своїй заяві російське міністерство попередило іноземних громадян, включаючи персонал дипломатичних місій і представництв міжнародних організацій, про необхідність якнайшвидше залишити Київ.

Коментуючи цю заяву, Міністерство закордонних справ України заявило, що, за оцінкою української сторони, загальний рівень безпекових загроз з боку Росії для Києва й інших українських міст залишається таким же, як і у попередні роки й місяці. У МЗС наголосили, що на цьому тлі нові російські погрози «є нічим іншим, як безсоромним шантажем».

29 травня Зеленський з посиланням на дані розвідки попередив, що РФ готує новий масований удар по території України.



