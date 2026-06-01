Зеленський доручив Міноборони активізувати всі наявні формати з партнерами для постачання антибалістики

Президент України Володимир Зеленський доручив дипломатам і Міністерству оборони активізувати всі наявні формати з партнерами для постачання антибалістики.

«Очікую значно більше активності від наших дипломатів для посилення ППО та постачання необхідних ракет. Доручив також Міністерству оборони активізувати всі наявні формати з партнерами для постачання антибалістики. Маємо знайти те, що потрібно Україні», – написав він у телеграмі після засідання Ставки головнокомандувача.

Днями Зеленський заявив, що дипломатичні представники «повинні зосередитись», щоб забезпечити результати з підтримки України.

«Ми готуємо ще нові рішення в Європі, щоб була наша власна європейська антибалістика. Наступними тижнями заплановані важливі зустрічі та перемовини щодо цього», – сказав він.

Читайте також: Посол України в США: системи Patriot критично важливі

Президент Зеленський вказував на важливість посилення ППО під час зустрічі з представниками Конгресу США Річардом Блюменталем та Джимом Гаймсом 27 травня.

Раніше стало відомо, що президент України звернувся з листом до президента США та Конгресу, у якому повідомив про наростання дефіциту систем протиповітряної оборони для збиття ракет, зокрема, засобів протидії балістичним ракетам на тлі погроз МЗС РФ.

Зокрема, за даними ЗМІ, у цьому листі зазначається, що «у питанні захисту від балістичних ракет ми покладаємося майже виключно на Сполучені Штати». Йдеться про ракети PAC-3 до комплексів Patriot. Вашингтон наразі на цей лист не реагував.



