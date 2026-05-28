Посол України в США: системи Patriot критично важливі

ВАШИНГТОН – Президент України Володимир Зеленський звернувся з незвично прямим закликом до президента США Дональда Трампа та Конгресу, попередивши, що Україні терміново потрібні додаткові системи Patriot на тлі посилення російських атак балістичними ракетами по українських містах. Радіо Свобода зібрало перші реакції у США на цей заклик.

У листі на п’яти сторінках, переданому до Білого дому та на Капітолійський пагорб 26 травня, Володимир Зеленський заявив, що здатність України захищати цивільне населення нині значною мірою залежить від американських систем Patriot, назвавши балістичні ракети однією з ключових переваг Москви на полі бою, що залишилися.

« Вирішується доля багатьох життів , – написав Зеленський, згідно з текстом листа, який отримало Радіо Свобода. – Системи Patriot залишаються найефективнішим захистом від усіх типів російських балістичних ракет ».

Це звернення пролунало на тлі того, що адміністрація Дональда Трампа продовжує уникати масштабних пакетів прямої військової допомоги Києву, натомість покладаючись на механізм Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), за яким союзники по НАТО закуповують американські системи озброєння для України.

Втім, Зеленський попередив, що постачання в межах цієї програми не встигають за потребами фронту.

« Нинішній темп поставок через програму PURL більше не відповідає реальності загроз, з якими ми стикаємося », – написав він.

Президент України також вказав на зростання глобального попиту на ракети-перехоплювачі для Patriot на тлі ширших міжнародних безпекових викликів та конкуренції за американські запаси.

Рідкісне звернення підкреслює терміновість сигналу з Києва

У дописі в соцмережах 27 травня Зеленський зазначив, що для іноземного лідера є вкрай незвичним одночасно звертатися і до президента США, і до Конгресу, додавши, що ситуація вимагає негайних дій.

«Але ситуація зараз потребує дій – швидких та ефективних дій, – написав він. – Важливо, щоб Америка почула Україну ».

Він заявив, що війна Росії проти України залишається екзистенційною боротьбою, яка триває вже п’ятий рік повномасштабно після вторгнення 2022 року.

«Чим швидше ми зможемо забезпечити кращий захист від балістичних загроз, тим швидше зможемо змусити дипломатію працювати, – заявив Зеленський. – Поки Росія продовжує покладатися на ракети, її інтерес до дипломатії не є справжнім».

Реакція республіканця: «ППО рятує життя»

Звернення швидко викликало реакцію на Капітолійському пагорбі.

Старший конгресмен-республіканець Джо Вілсон заявив Радіо Свобода 27 травня, що Україна залишається ключовим партнером у протистоянні спільним противникам.

«Українці мужньо захищають свою батьківщину, водночас впроваджуючи інновації та підтримуючи Америку в боротьбі проти терористичного режиму в Тегерані»,– сказав Вілсон.

« Воєнний злочинець Путін Міжнародний кримінальний суд оголосив президента РФ Володимира Путіна в розшук у березні 2023 року. Очільника Росії звинувачують у воєнних злочинах в Україні. Москва звинувачення заперечує та заявляє, що не визнає юрисдикцію МКС. убиває прихожан церков і дітей, які граються, одночасно відкрито постачаючи терористам у Тегерані засоби для вбивства американців. Він програє і перебуває у відчаї. Протиповітряна оборона рятує життя, а Україна – перевірений партнер у боротьбі з тероризмом», – наголосив конгресмен.

Радіо Свобода звернулося до Білого дому за коментарем, але на момент публікації відповіді не отримало. У кількох офісах конгресменів повідомили, що їхні законодавці ще не ознайомилися з листом.

Київ: захист від балістики – питання виживання і дипломатії

Посол України у США Ольга Стефанішина заявила в інтерв’ю Радіо Свобода, що головний сигнал Києва полягає в тому, що зміни дипломатичної риторики не змінили ситуацію на землі.

«Може бути різна дипломатична риторика, може бути різна дипломатична динаміка, можуть бути різні пріоритети, але реальність не змінюється, – сказала вона. – Реальність на землі не змінюється. Люди гинуть ».

За її словами, Росія «у своєму відчаї» та під «величезним тиском з усіх боків» посилює атаки, зокрема ракетні удари, кібервійну, кампанії дезінформації та спроби залякування України та її партнерів.

«Це агресія, це терор і це багатовимірний процес», – сказала вона.

Захист від балістичних ракет – ключовий аргумент Києва

Посол наголосила, що здатність України протидіяти балістичним ракетам критично залежить від США.

« Єдине, що перебуває виключно в розпорядженні уряду США, – це можливість перехоплювати балістичні ракети , – сказала вона. – І це оборонна спроможність, якої ми потребуємо, і єдина, щодо якої ми справді відчайдушно прагнемо домовитися зі Сполученими Штатами».

Вона додала, що Україна готова фінансувати додаткові системи та ракети-перехоплювачі.

« Ми точно зможемо за це заплатити », – сказала вона.

Одним із головних аргументів у листі Зеленського є те, що посилення протиповітряної оборони може змінити розрахунки Москви та створити простір для дипломатії.

« Балістичні ракети – це остання велика перевага Путіна », – написав він, попередивши, що Росія й надалі використовуватиме ракетні удари «для уникнення дипломатії», якщо Україна не зможе нейтралізувати цю загрозу.

Стефанішина також заявила, що Москва намагається використати розбіжності між західними союзниками.

«Ми бачимо багато радикальної риторики, яка додає багато сірого між тим, що насправді є чорно-білим – добром і злом, – сказала вона. – Вони думають, що можуть скористатися цим, підриваючи єдність».

Вона також попередила, що російські атаки можуть ще більше посилитися.

«Ми розуміємо, що найтемніші часи для Росії ще попереду , – наголосила українська дипломатка. – Вони будуть ще більш відчайдушними у прагненні вбивати більше українців».

Колишній посол США попереджає про гострий дефіцит

Вільям Тейлор, який очолював американську дипломатичну місію в Києві як за президента Джорджа Буша, так і під час адміністрації Трампа, заявив, що потреба України в системах Patriot стала особливо гострою.

« Потреба у засобах протидії балістичним ракетам, як-от Patriot, є критичною », – сказав він Радіо Свобода 27 травня.

«Українці доволі ефективно збивають російські дрони, – зазначив він, посилаючись на розвиток українських внутрішніх систем ППО. – Але проблема саме в балістичних ракетах».

Тейлор сказав, що глобальний дефіцит ракет-перехоплювачів Patriot ускладнює ситуацію України.

«Patriot у дефіциті по всьому світу», – сказав він.

Він також вважає, що міжнародний тиск на Росію через удари по цивільному населенню має посилитися.

« Кожна цивілізована країна повинна вимагати від Росії припинити атаки на цивільних в Україні », – сказав Тейлор.

Він наголосив, що підтримка розвитку власної системи ППО України має залишатися пріоритетом для західних урядів.