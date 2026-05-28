Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
Додайте нас у Google
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Війна

Посол України в США: системи Patriot критично важливі

Посол України у США Ольга Стефанішина заявила Радіо Свобода, що головний сигнал Києва полягає в тому, що зміни дипломатичної риторики не змінили ситуацію на землі. На архівному фото: Cтефанішина поруч з президентом України Володимиром Зеленським
Посол України у США Ольга Стефанішина заявила Радіо Свобода, що головний сигнал Києва полягає в тому, що зміни дипломатичної риторики не змінили ситуацію на землі. На архівному фото: Cтефанішина поруч з президентом України Володимиром Зеленським

ВАШИНГТОН – Президент України Володимир Зеленський звернувся з незвично прямим закликом до президента США Дональда Трампа та Конгресу, попередивши, що Україні терміново потрібні додаткові системи Patriot на тлі посилення російських атак балістичними ракетами по українських містах. Радіо Свобода зібрало перші реакції у США на цей заклик.

У листі на п’яти сторінках, переданому до Білого дому та на Капітолійський пагорб 26 травня, Володимир Зеленський заявив, що здатність України захищати цивільне населення нині значною мірою залежить від американських систем Patriot, назвавши балістичні ракети однією з ключових переваг Москви на полі бою, що залишилися.

«Вирішується доля багатьох життів, – написав Зеленський, згідно з текстом листа, який отримало Радіо Свобода. – Системи Patriot залишаються найефективнішим захистом від усіх типів російських балістичних ракет».

Це звернення пролунало на тлі того, що адміністрація Дональда Трампа продовжує уникати масштабних пакетів прямої військової допомоги Києву, натомість покладаючись на механізм Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), за яким союзники по НАТО закуповують американські системи озброєння для України.

Втім, Зеленський попередив, що постачання в межах цієї програми не встигають за потребами фронту.

«Нинішній темп поставок через програму PURL більше не відповідає реальності загроз, з якими ми стикаємося», – написав він.

Президент України також вказав на зростання глобального попиту на ракети-перехоплювачі для Patriot на тлі ширших міжнародних безпекових викликів та конкуренції за американські запаси.

Президент України Володимир Зеленський ознайомився з підготовкою українських військових на зенітно-ракетному комплексі Patriot, 11 червня 2024 року
Президент України Володимир Зеленський ознайомився з підготовкою українських військових на зенітно-ракетному комплексі Patriot, 11 червня 2024 року

Рідкісне звернення підкреслює терміновість сигналу з Києва

У дописі в соцмережах 27 травня Зеленський зазначив, що для іноземного лідера є вкрай незвичним одночасно звертатися і до президента США, і до Конгресу, додавши, що ситуація вимагає негайних дій.

«Але ситуація зараз потребує дій – швидких та ефективних дій, – написав він. – Важливо, щоб Америка почула Україну».

Він заявив, що війна Росії проти України залишається екзистенційною боротьбою, яка триває вже п’ятий рік повномасштабно після вторгнення 2022 року.

«Чим швидше ми зможемо забезпечити кращий захист від балістичних загроз, тим швидше зможемо змусити дипломатію працювати, – заявив Зеленський. – Поки Росія продовжує покладатися на ракети, її інтерес до дипломатії не є справжнім».

Реакція республіканця: «ППО рятує життя»

Звернення швидко викликало реакцію на Капітолійському пагорбі.

Старший конгресмен-республіканець Джо Вілсон заявив Радіо Свобода 27 травня, що Україна залишається ключовим партнером у протистоянні спільним противникам.

«Українці мужньо захищають свою батьківщину, водночас впроваджуючи інновації та підтримуючи Америку в боротьбі проти терористичного режиму в Тегерані»,– сказав Вілсон.

«Міжнародний кримінальний суд оголосив президента РФ Володимира Путіна в розшук у березні 2023 року. Очільника Росії звинувачують у воєнних злочинах в Україні. Москва звинувачення заперечує та заявляє, що не визнає юрисдикцію МКС. убиває прихожан церков і дітей, які граються, одночасно відкрито постачаючи терористам у Тегерані засоби для вбивства американців. Він програє і перебуває у відчаї. Протиповітряна оборона рятує життя, а Україна – перевірений партнер у боротьбі з тероризмом», – наголосив конгресмен.

Радіо Свобода звернулося до Білого дому за коментарем, але на момент публікації відповіді не отримало. У кількох офісах конгресменів повідомили, що їхні законодавці ще не ознайомилися з листом.

Київ після російської атаки: руйнування та наслідки обстрілу

Пожежа на території ринку та торгового центру після атаки РФ на станції метро «Лук’янівська» у Києві
1/18 Пожежа на території ринку та торгового центру після атаки РФ на станції метро «Лук’янівська» у Києві
Smart link

A link to this page that works in regions where our site is blocked.

Вибухова хвиля пошкодила наземний вестибюль станції метро «Лук’янівська», її закрили для пасажирських перевезень
2/18 Вибухова хвиля пошкодила наземний вестибюль станції метро «Лук’янівська», її закрили для пасажирських перевезень
Smart link

A link to this page that works in regions where our site is blocked.

Наслідки російської атаки біля станції метро «Лук’янівська» у Києві
3/18 Наслідки російської атаки біля станції метро «Лук’янівська» у Києві
Smart link

A link to this page that works in regions where our site is blocked.

Ліквідація пожежі на Лук’янівському ринку у Києві внаслідок російської атаки
4/18 Ліквідація пожежі на Лук’янівському ринку у Києві внаслідок російської атаки
Smart link

A link to this page that works in regions where our site is blocked.

Зруйнована російським обстрілом багатоповерхівка у Шевченківському районі Києва
5/18 Зруйнована російським обстрілом багатоповерхівка у Шевченківському районі Києва
Smart link

A link to this page that works in regions where our site is blocked.

Пожежа у п’ятиповерхівці у Шевченківському районі Києва, внаслідок російської атаки. У будинку повністю зруйнований підʼїзд
6/18 Пожежа у п’ятиповерхівці у Шевченківському районі Києва, внаслідок російської атаки. У будинку повністю зруйнований підʼїзд
Smart link

A link to this page that works in regions where our site is blocked.

Поранений внаслідок російської атаки Євген тримає на руках свою собаку Вилку. <br><br>«Я був в коридорі. А вона [собака] не хотіла зі мною бути. Вона була в кімнаті. Воно як бахнуло – я за нею кинувся. А тут ще один вибух. І мене з нею, як щіпочку, понесло. Розумієте, мені 75 років. Чого мені боятись? Я більше за неї боявся, ніж за себе», – розповів чоловік
7/18 Поранений внаслідок російської атаки Євген тримає на руках свою собаку Вилку.

«Я був в коридорі. А вона [собака] не хотіла зі мною бути. Вона була в кімнаті. Воно як бахнуло – я за нею кинувся. А тут ще один вибух. І мене з нею, як щіпочку, понесло. Розумієте, мені 75 років. Чого мені боятись? Я більше за неї боявся, ніж за себе», – розповів чоловік
Smart link

A link to this page that works in regions where our site is blocked.

Люди та рятувальники ховаються в підвалі під час російської атаки та надають пораненій жінці допомогу
8/18 Люди та рятувальники ховаються в підвалі під час російської атаки та надають пораненій жінці допомогу
Smart link

A link to this page that works in regions where our site is blocked.

Пошкоджена внаслідок атаки РФ дев’ятиповерхівка у Шевченківському районі Києва
9/18 Пошкоджена внаслідок атаки РФ дев’ятиповерхівка у Шевченківському районі Києва
Smart link

A link to this page that works in regions where our site is blocked.

Чоловік допомагає жінці, яка постраждала внаслідок російської атаки на Київ
10/18 Чоловік допомагає жінці, яка постраждала внаслідок російської атаки на Київ
Smart link

A link to this page that works in regions where our site is blocked.

Руйнування у багатоповерхівці у Шевченківському районі Києва
11/18 Руйнування у багатоповерхівці у Шевченківському районі Києва
Smart link

A link to this page that works in regions where our site is blocked.

Співробітники Червоного Хреста евакуйовують поранених внаслідок російської атаки
12/18 Співробітники Червоного Хреста евакуйовують поранених внаслідок російської атаки
Smart link

A link to this page that works in regions where our site is blocked.

Згорілі авто та ринок внаслідок російської атаки на Київ
13/18 Згорілі авто та ринок внаслідок російської атаки на Київ
Smart link

A link to this page that works in regions where our site is blocked.

Пошкоджений через російську атаку Національний музей «Чорнобиль»
14/18 Пошкоджений через російську атаку Національний музей «Чорнобиль»
Smart link

A link to this page that works in regions where our site is blocked.

Музей відкрили місяць тому після відновлення
15/18 Музей відкрили місяць тому після відновлення
Smart link

A link to this page that works in regions where our site is blocked.

«Під ударом опинився простір, що зберігає свідчення про аварію 1986 року. Музей, який відновлювали як символ осмислення трагедії – знову постраждав», – <a href="https://t.me/mvs_ukraine/62920" target="_self" class="wsw__a">написав</a> міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко
16/18 «Під ударом опинився простір, що зберігає свідчення про аварію 1986 року. Музей, який відновлювали як символ осмислення трагедії – знову постраждав», – написав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко
Smart link

A link to this page that works in regions where our site is blocked.

Національний музей «Чорнобиль», який було пошкоджено через атаку
17/18 Національний музей «Чорнобиль», який було пошкоджено через атаку
Smart link

A link to this page that works in regions where our site is blocked.

Дим у небі над Києвом після російської атаки на місто.<br><br>Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.<br></br>Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають <a href="https://www.radiosvoboda.org/a/news-derzhdep-ataka-rf-ohmatdyt/33027459.html" target="_blank" class="wsw__a">цілеспрямований характер</a>.<br><br>Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, <a href="https://www.radiosvoboda.org/a/new-oon-zhertvy-dani-viyna/33680724.html" target="_blank" class="wsw__a">убиваючи цивільне населення </a>і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення
18/18 Дим у небі над Києвом після російської атаки на місто.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення
Smart link

A link to this page that works in regions where our site is blocked.

Назад
Вперед

Київ: захист від балістики – питання виживання і дипломатії

Посол України у США Ольга Стефанішина заявила в інтерв’ю Радіо Свобода, що головний сигнал Києва полягає в тому, що зміни дипломатичної риторики не змінили ситуацію на землі.

«Може бути різна дипломатична риторика, може бути різна дипломатична динаміка, можуть бути різні пріоритети, але реальність не змінюється, – сказала вона. – Реальність на землі не змінюється. Люди гинуть».

За її словами, Росія «у своєму відчаї» та під «величезним тиском з усіх боків» посилює атаки, зокрема ракетні удари, кібервійну, кампанії дезінформації та спроби залякування України та її партнерів.

«Це агресія, це терор і це багатовимірний процес», – сказала вона.

Захист від балістичних ракет – ключовий аргумент Києва

Посол наголосила, що здатність України протидіяти балістичним ракетам критично залежить від США.

«Єдине, що перебуває виключно в розпорядженні уряду США, – це можливість перехоплювати балістичні ракети, – сказала вона. – І це оборонна спроможність, якої ми потребуємо, і єдина, щодо якої ми справді відчайдушно прагнемо домовитися зі Сполученими Штатами».

Вона додала, що Україна готова фінансувати додаткові системи та ракети-перехоплювачі.

«Ми точно зможемо за це заплатити», – сказала вона.

Одним із головних аргументів у листі Зеленського є те, що посилення протиповітряної оборони може змінити розрахунки Москви та створити простір для дипломатії.

«Балістичні ракети – це остання велика перевага Путіна», – написав він, попередивши, що Росія й надалі використовуватиме ракетні удари «для уникнення дипломатії», якщо Україна не зможе нейтралізувати цю загрозу.

Стефанішина також заявила, що Москва намагається використати розбіжності між західними союзниками.

«Ми бачимо багато радикальної риторики, яка додає багато сірого між тим, що насправді є чорно-білим – добром і злом, – сказала вона. – Вони думають, що можуть скористатися цим, підриваючи єдність».

Вона також попередила, що російські атаки можуть ще більше посилитися.

«Ми розуміємо, що найтемніші часи для Росії ще попереду, – наголосила українська дипломатка. – Вони будуть ще більш відчайдушними у прагненні вбивати більше українців».

Посол України в США Ольга Стефанішина під час брифінгу до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну в посольстві України у Вашингтоні, округ Колумбія, США, 24 лютого 2026 року
Посол України в США Ольга Стефанішина під час брифінгу до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну в посольстві України у Вашингтоні, округ Колумбія, США, 24 лютого 2026 року

Колишній посол США попереджає про гострий дефіцит

Вільям Тейлор, який очолював американську дипломатичну місію в Києві як за президента Джорджа Буша, так і під час адміністрації Трампа, заявив, що потреба України в системах Patriot стала особливо гострою.

«Потреба у засобах протидії балістичним ракетам, як-от Patriot, є критичною», – сказав він Радіо Свобода 27 травня.

«Українці доволі ефективно збивають російські дрони, – зазначив він, посилаючись на розвиток українських внутрішніх систем ППО. – Але проблема саме в балістичних ракетах».

Тейлор сказав, що глобальний дефіцит ракет-перехоплювачів Patriot ускладнює ситуацію України.

«Patriot у дефіциті по всьому світу», – сказав він.

Він також вважає, що міжнародний тиск на Росію через удари по цивільному населенню має посилитися.

«Кожна цивілізована країна повинна вимагати від Росії припинити атаки на цивільних в Україні», – сказав Тейлор.

Він наголосив, що підтримка розвитку власної системи ППО України має залишатися пріоритетом для західних урядів.

  • Зображення 16x9

    Алекс Рауфоглу

    Cтарший кореспондент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода у Вашингтоні, округ Колумбія.

Форум

XS
SM
MD
LG