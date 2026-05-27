Зеленський у Києві обговорив з двома конгресменами «значну потребу» України в антибалістичних ракетах

Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з представниками Конгресу США Річардом Блюменталем та Джимом Гаймсом (обидва від Демократичної партії).



«Ми обговорили подальшу підтримку України, а саме у посиленні ППО. Маємо значну потребу в антибалістичних ракетах через постійні російські обстріли. Я надіслав до Білого дому та Конгресу США лист про потреби України в таких ракетах. І сьогодні також особисто передав цей лист конгресменам. Розраховуємо на своєчасну підтримку», – написав він у телеграмі.

Читайте також: «Треба діяти оперативно» – Зеленський про лист Трампу та Конгресу



Зеленський також поінформував конгресменів про ситуацію на фронті, українські «успішні далекобійні санкції».



Окремо, за його словами, обговорювався переговорний процес – «не має бути паузи в дипломатії і треба активізувати перемовини».





Конгресмени наразі про свою зустріч Зеленським не інформували.

Раніше стало відомо, що президент України звернувся з листом до президента США та Конгресу, у якому повідомив про наростання дефіциту систем протиповітряної оборони для збиття ракет, зокрема, засобів протидії балістичним ракетам на тлі погроз МЗС РФ.

Читайте також: Навіщо насправді МЗС РФ «попереджає» про удари по Києву і який сенс в ударах «Орешником»?

Зокрема, за даними ЗМІ, у цьому листі зазначається, що «у питанні захисту від балістичних ракет ми покладаємося майже виключно на Сполучені Штати». Йдеться про ракети PAC-3 до комплексів Patriot.

Вашингтон наразі на цей лист не реагував.



