У Зеленського підтвердили лист до влади США щодо браку засобів ППО

Президент Володимир Зеленський звернувся до президента та Конгресу Сполучених Штатів щодо браку засобів протиповітряної оборони – інформацію про це журналістам підтвердив його радник Дмитро Литвин 27 травня.

«Так, правда, (листа надіслали – ред.) президенту США і Конгресу, там два адресати», – уточнив Литвин.

Раніше видання Kyiv Independent повідомило, що Зеленський надіслав листа Трампу, застерігаючи щодо скорочення запасів засобів протиповітряної оборони, зокрема, для збиття балістичних ракет.

Згідно з листом, коли йдеться про відбиття балістичних ударів, Київ «покладається виключно на Сполучені Штати». Зокрема, йдеться про ракети PAC-3 до комплексів Patriot. У листі Зеленський також висловлює побоювання щодо скорочення постачань американського озброєння через програму PURL.

За даними джерела видання, посолка України в США Ольга Стефанішина передала лист Білому дому, спікеру Палати представників та іншим членам Конгресу.

Одразу після сильного обстрілу Києва ракетами та дронами МЗС РФ двічі за 24 травня заявило, що «Збройні сили Російської Федерації приступають до послідовного нанесення системних ударів» по українській столиці – по «підприємствах ВПК та центрах ухвалення рішень».