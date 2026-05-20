Дві третини ракет до Patriot Україна отримала через PURL – Рютте

Ініціатива PURL із купівлі американської зброї для України коштом європейських союзників забезпечила надходження до неї 70 відсотків ракет до Patriot. Про це розповів генсекретар НАТО Марк Рютте, передає кореспондентка Радіо Свобода з Брюсселя.

«З моменту запуску цієї ініціативи минулого літа PURL забезпечив близько 70% усіх ракет для основних українських систем Patriot, включно з PAC-3, а також 90% боєприпасів, що використовуються в інших системах протиповітряної оборони. Ця підтримка продовжує надходити. Але ми повинні розвивати це далі та гарантувати, що підтримка України залишатиметься сталою у довгостроковій перспективі», – наголосив Рютте.

Допомогу Україні обговорять міністри закордонних держав НАТО на зустрічі у Швеції 21-22 травня. До них особисто доєднається глава МЗС України Андрій Сибіга. Це ж питання буде пріоритетним на саміті альянсу в Туреччині, наголосив Рютте.

«Безпека України безпосередньо пов’язана з нашою власною безпекою», – наголосив топпосадовець альянсу.

Водночас Рютте висловив сумнів, що його пропозиція витрачати на допомогу Україні чверть відсотка від ВВП країни-союзника знайде підтримку.

«Існує значний опір саме фіксованому показнику 0,25. Я маю бути чесним щодо цього», – зазначив генсекретар НАТО.

Посадовець пояснив, навіщо тоді зробив цю пропозицію: метою було винести на порядок денний дискусію про справедливий розподіл тягаря щодо підтримки України між державами-союзниками. Серед постійних інвесторів в інціативу PURL зокрема назріває невдоволення, що їхній табір не поповнюється іншими країнами.

«Нідерланди, а також Німеччина, Данія, Швеція, Норвегія, Канада та інші держави – коли йдеться, наприклад, про ці пакети PURL, фактично виконують основну частину роботи… Хочу, щоб союзники були максимально чесними один з одним щодо того, що вони очікують від усіх нас у плані розподілу тягаря», – акцентував Рютте.

Напередодні командувач Об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич запевнив, що США не затримують постачання зброї Україні в межах механізму PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), який передбачає закупівлю союзниками американських озброєнь для Києва.



