Зеленський анонсував рішення для створення «європейської антибалістики»

Є дані розвідки щодо підготовки Росією нового масованого удару, заявив президент Володимир Зеленський увечері 29 травня. Він закликав зважати на сигнали повітряної тривоги і згадав про потребу посилення протиповітряної оборони:

«Тематика ППО, необхідність і надалі допомагати Україні із захистом неба – це ключовий пріоритет наш».

Зеленський подякував партнерам за готовність допомагати, зазначивши, що програма PURL має працювати за участі і Сполучених Штатів, і Європи.

«Кошти європейських партнерів та інших наших друзів ми акумулюємо, щоб купувати ракети, зокрема для «петріотів», і достатнє постачання залежить від Америки – сподіваємось, що Україну будуть чути», – заявив президент.





Він повідомив про доповідь міністра закордонних справ Андрія Сибіги, заявивши, що дипломатичні представники «повинні зосередитись», щоб забезпечити результати з підтримки України.

«Сьогодні є рішення Японії, зокрема про PURL, ми готуємо ще нові рішення в Європі, щоб була наша власна європейська антибалістика. Наступними тижнями заплановані важливі зустрічі та перемовини щодо цього», – додав Зеленський.

Раніше сьогодні Міністерство закордонних справ Японії заявило, що Токіо виділяє 14,6 мільйона доларів (близько 2,2 мільярда єн) на ініціативу Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), яка передбачає закупівлю американського озброєння за кошти партнерів України.

Президент Зеленський вказував на важливість посилення ППО під час зустрічі з представниками Конгресу США Річардом Блюменталем та Джимом Гаймсом 27 травня.

Раніше стало відомо, що президент України звернувся з листом до президента США та Конгресу, у якому повідомив про наростання дефіциту систем протиповітряної оборони для збиття ракет, зокрема, засобів протидії балістичним ракетам на тлі погроз МЗС РФ.

Зокрема, за даними ЗМІ, у цьому листі зазначається, що «у питанні захисту від балістичних ракет ми покладаємося майже виключно на Сполучені Штати». Йдеться про ракети PAC-3 до комплексів Patriot. Вашингтон наразі на цей лист не реагував.