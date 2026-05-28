«Повернемося з переліком завдань». Конгресмени підбили підсумки візиту до Києва

Росія не перемагає Україну, а сценарій навпаки можливий, якщо в України будуть відповідні засоби. Про це під час свого візиту до Києва заявив сенатор-демократ Річард Блюменталь, який вдесяте відвідує українську столицю за час повномасштабної війни.

«Те, що ми почули за останні кілька днів, лише зміцнює моє переконання, що Україна фактично просувається до перемоги. І ми повернемося до Сполучених Штатів із переліком завдань – так само, як я робив після кожної зі своїх поїздок сюди: далекобійні засоби ураження, артилерія, HIMARS, ATACMS, танки, F-16 – усі види боєприпасів, які необхідні… Ми вважатимемо нашою місією після повернення забезпечити, щоб Україна мала ці засоби», – наголосив Блюменталь, передає кореспондентка Радіо Свобода.

Список потреб України, зазначив сенатор, очолює протиповітряна оборона з огляду на «ескалацію путінської жорстокості».

«Путін нарощує саме жорстокість. І атаки на житлові будинки, торгові центри, лікарні, школи – ця злочинна поведінка повинна обурювати весь світ… Україна бореться не лише за свою свободу, а й за нашу. І саме це послання ми також повеземо назад із собою», – запевнив Блюменталь.

Окремо сенатор відзначив технологічний прогрес українців, що допомагає нині світові, зокрема й американським військовим у військовому конфлікті з Іраном.

Блюменталь, який є співавтором з республіканцем Ліндсі Гремом законопроєкту про вторинні санкції проти торговельних партнерів Росії, запевнив, що домагатиметься його схвалення.

«Без цих доходів (від продажу нафти – ред.) Росія не зможе підтримувати війну. Але в довгостроковій перспективі Путін не здатний підтримувати цю війну. Він втрачає 30 тисяч або більше своїх військових щомісяця. Незабаром, якщо судити за тією траєкторією, яку ми побачили у наших розмовах із міністром оборони, ціна становитиме близько 200 життів або втрат на кожен кілометр», – розповів Блюменталь.

Річард Блюменталь та Джим Гаймс перебувають з візитом в Україні. Напередодні з ними провів зустріч президент Володимир Зеленський. Він, серед іншого, заявив про «значну потребу» України в антибалістичних ракетах.

Раніше стало відомо, що президент України звернувся з листом до президента США та Конгресу, у якому повідомив про наростання дефіциту систем протиповітряної оборони для збиття ракет, зокрема, засобів протидії балістичним ракетам на тлі погроз МЗС РФ.

Зокрема, за даними ЗМІ, у цьому листі зазначається, що «у питанні захисту від балістичних ракет ми покладаємося майже виключно на Сполучені Штати». Йдеться про ракети PAC-3 до комплексів Patriot.

Старший конгресмен-республіканець Джо Вілсон заявив Радіо Свобода 27 травня, що Україна залишається ключовим партнером у протистоянні спільним противникам.

«Протиповітряна оборона рятує життя, а Україна – перевірений партнер у боротьбі з тероризмом»», – сказав Вілсон.

Радіо Свобода звернулося до Білого дому за коментарем, але наразі відповіді не отримало. У кількох офісах конгресменів повідомили, що їхні законодавці ще не ознайомилися з листом.