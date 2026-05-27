Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році загинуло майже 500 000 російських солдатів, заявила високопоставлений представник британських спецслужб.

Ця цифра, оприлюднена 27 травня у промові директорки британського Управління урядового зв'язку (GCHQ), збігається з іншими оцінками, зробленими протягом останніх місяців іншими західними урядами, а також незалежними медіаорганізаціями.

Енн Кіст-Батлер повторила попередження британського уряду про те, що Росія «безжально націлена на критичну інфраструктуру, демократичні процеси, ланцюги постачання та довіру громадськості» у Великій Британії та по всій Європі.

GCHQ – це провідна британська служба радіоелектронної розвідки, аналог Агентства національної безпеки США.



«Поки ми залишаємося непохитними у нашій підтримці України, Путін відступає на полі бою, а нові розвіддані свідчать, що з початку конфлікту загинуло майже півмільйона російських солдатів», – сказала вона.

У своєму щорічному звіті, опублікованому минулого місяця, головна військова розвідка Нідерландів оцінила, що Росія зазнала 1,2 мільйона постійних втрат, у тому числі понад 500 000 загиблих.



За результатами спільного підрахунку, проведеного російськими ЗМІ «Медіазона» та «Медуза», що базуються за кордоном, на основі даних про спадкові справи, кількість загиблих російських солдатів з 2022 року оцінюється щонайменше у 352 000 осіб.

«З грудня вони вбивають десь близько 35 000 російських солдатів на місяць», – сказав фінський президент Александр Стабб у промові минулого місяця. «Росія не здатна набрати достатньо солдатів, щоб компенсувати ці 35 000. Дев’яносто п’ять відсотків вбивств здійснюються за допомогою дронів. Співвідношення вбитих зараз, і вибачте за таку моторошну статистику, становить один до п’яти. Тобто один український солдат на п’ятьох російських солдатів».

За останніми даними Генштабу ЗСУ, Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 358 950 своїх військових.



До кінця минулого року Росія все ще повільно просувалася вперед, використовуючи тактику дрібних проникнень, щоб подолати українську оборону, при цьому зазнаючи колосальних втрат. Однак останнім часом українські війська, активно використовуючи інновації та нові тактики застосування дронів, зуміли зупинити просування російських військ. У деяких районах Україні також вдалося відбити невеликі ділянки території.





