Розвідка Британії вважає Росію загрозою «критичній інфраструктурі та демократичним процесам» – ЗМІ

Велика Британія перебуває у «вирішальному моменті» через загрозу, яку Росія може становити критичній інфраструктурі – про це йдеться в тезах виступу директорки Центру урядових комунікацій (GCHQ), розісладного британським медіа 27 травня.

Голова штабу Анна Кіст-Батлер планує окреслити в своїй промові загрози, з якими має справу Сполучене королівство, та заходи, які вона вважає необхідними, щоб їх подолати, передає британський суспільний мовник BBC.

У витягах зі свого звернення Кіст-Батлер окремо звинувачує Росію в «атаках на критично важливу інфраструктуру, демократичні процеси, ланцюги поставок та суспільну довіру».

За словами посадовиці, GCHQ невпинно працює над відбиттям кібератак та протидією, за її словами, «безрозсудному саботажу та замахам на вбивство».





«Зіткнувшись з такою агресією та хаосом, Центр комунікацій невпинно працює з партнерами з розвідки та оборони, щоб знизити та зменшити російську загрозу», – додала вона.

Також, згідно з тезами промови, Кіст-Батлер виступає за продовження підтримки України.

Водночас Китай, за її словами, зараз є науково-технічною наддержавою зі складними можливостями «в усіх своїх розвідувальних, кібер- та військових відомствах».

Голова GCHQ також закликає до співпраці з технологічною індустрією, академічними колами та громадськістю для того, щоб бути в курсі досягнень у кібербезпеці.

Читайте також: Навчені на війні в Україні війська РФ можуть стати загрозою для Балтії – посадовець Держдепу США

Звернення Кіст-Батлер має бути виголошене з Блетчлі-парку – колишньому місці розташування Центру комунікацій у воєнний час.

Центр урядових комунікацій (Government Communications Headquarters) є найбільшим з трьох шпигунських агентств Великої Британії. Іншими є Служба безпеки (MI5) та Секретна розвідувальна служба (MI6).

Лондон неодноразово звинувачував Росію в операціях на своїй території, зокрема, смертельному отруєнні колишнього офіцера КДБ Олександра Литвиненка та замаху на вбивство ексофіцера російської військової розвідки Сергія Скрипаля в Солсбері 2018 року. Кремль відкидає звинувачення.

У липні 2025 року Велика Британія запровадила санкції проти кількох російських шпигунських підрозділів та офіцерів військової розвідки у відповідь на «гібридну війну Москви проти західних держав».