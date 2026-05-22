Залужний розповів про уроки війни, які Захід може засвоїти від України

«Український досвід полягає не лише у веденні технологічної війни та виживанні на полі бою. Він значно ширший», – наголошує український посол у Великій Британії Валерій Залужний. У Празі колишній головнокомандувач ЗСУ назвав десять уроків, які Захід може засвоїти від України.

На конференції «Крихка безпека. Майбутнє України та європейського континенту», яку організувало Чеське радіо, також виступили президент Чеської Республіки Петр Павел та українська правозахисниця, лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук.

Валерій Залужний у Празі окреслив своє бачення сучасної війни для Європи.

«Дорогі високоточні озброєння замінила війна на виснаження, заснована на дешевій, масово виробленій і відносно точній зброї», – зазначив він. «Тому успіх визначають стійкість суспільства та економіки»

Український дипломат, а до того головнокомандувач Збройних сил України, вже не вперше висловлює своє бачення сучасної війни та архітектури безпеки.

За словами генерала Залужного, НАТО зіткнулося з проблемою ймовірної нездатності повною мірою гарантувати безпеку своїм членам – насамперед через технічну неготовність до ведення сучасної війни та політичну неспроможність демократичних інституцій ухвалювати непопулярні рішення.

Неможливо бути вбитим лише трохи або бути наполовину живим

Він наголосив, що війна Росії проти України поступово перетворилася на війну на виснаження, у якій навіть саме виживання вже означає перемогу.

Росія не може просто зупинити війну через ризик дестабілізації власної державної системи у разі поразки, каже Залужний.

І у цій війні успіх визначають дві головні речі: стійкість і здатність суспільства продовжувати боротьбу та приймати її наслідки, а також стійкість економіки та її здатність постійно відновлюватися.

«Кожному, хто хоче жити в достатку та мирі, але забуває, що колись за це віддали життя люди, які жили тут до нас, достатньо уважно подивитися на ваші кордони. Це кров ваших солдатів, які залишили її там у XX столітті», – сказав український дипломат.

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний подякував Чехії за допомогу Україні та зазначив, що у війні, де йдеться про життя цілого народу, ймовірно настане момент, коли у пошуках її завершення вже не вдасться знайти жодного компромісу .

«Тому що неможливо бути вбитим лише трохи або бути наполовину живим. Або, що ще гірше, за таких умов погодитися на власне знищення», – сказав він.

Чеські медіа звертають увагу, що Залужний востаннє був у Празі незадовго до повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року – буквально за кілька днів до початку широкомасштабного вторгнення Росії.

Тоді в Чехії він підписав дві угоди: про передачу Києву артилерійських боєприпасів і про лікування українських військових.

Європа входить в нову епоху

На конференції також виступив президент Чехії генерал Петр Павел. Він заявив, що Європа входить у нову епоху небезпеки.

За словами чеського президента, Європа довгі роки покладалася на США, однак Вашингтон дедалі більше очікує, що європейці самі братимуть відповідальність за власну безпеку.

Росія є ревізіоністською державою

На його думку, українці дали Європі важливий урок: безпеку потрібно будувати тоді, «коли це ще не болить» .

Петр Павел також нагадав, що минуло вже більше року відтоді, як Україна погодилася на американську пропозицію негайного та безумовного припинення вогню. «І якою була відповідь Росії? Виправдання, брехня та ультиматуми» , – сказав він.

Петр Павел також попередив, що навіть після завершення війни Росія не перестане бути проблемою для європейської безпеки.

«Росія є довгостроковою ревізіоністською державою, яка не приймає нинішній європейський порядок», – сказав Павел.

За його словами, російське бачення світу ґрунтується на тому, що «суверенітет сусідніх держав завжди є умовним і залежить від волі сильних ».

Президент Чехії додав, що якщо сьогодні й існує країна, яка має реальний досвід захисту свободи та протидії прямій російській агресії, то це Україна, а її досвід має для Європи «надзвичайно важливу цінність».

У конференції також взяла участь Нобелівська лауреатка, правозахисниця Олександра Матвійчук.

Вона розповіла, що через війну багато молодих людей в Україні не лише відкладають створення сім’ї, а й загалом перестають будувати плани на майбутнє.

«Діти не знають, ким хочуть стати, бо не впевнені у завтрашньому дні», – сказала Матвійчук, яка очолює «Центр громадянських свобод».

« Діти мріють про те, що вони зроблять винахід, який зупинить убивство людей . Вони мріють, що їхні батьки будуть із небес пишатися ними, коли вони стануть співачками чи футболістами. Вони мріють про те, що їхня родина все ще жива і що вони зможуть одного дня повернутися до України. І вони мріють, щоб Росія перестала нападати на Україну», – сказала правозахисниця, слова якої наводить Чеське радіо.

Українське суспільство часто болючіше сприймає корупцію у владі, ніж самі обстріли та вибухи. Про це говорила у Празі українська журналістка Наталія Гуменюк, співзасновниця та виконавча директорка «Лабораторії журналістики суспільного інтересу». За її словами, для українців важливо публічно говорити про проблеми й намагатися впливати на зміни. Як приклад вона навела антикорупційні протести в Україні влітку 2025 року.

Подяку за виступи Матвійчук і Гуменюк висловив посол України у Чехії Василь Зварич.

«Ви потрібні не лише Україні, але й усьому світу, щоб зробити його кращим!», – написав він на своїй сторінці у фейсбуці. Виступ у Празі дипломата Валерія Залужного він залишив без коментарів.