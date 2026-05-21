«Поганий мир» для України матиме наслідки на десятиліття – президент Чехії

Президент Чехії Петр Павел (архівне фото)
Президент Чехії Петр Павел (архівне фото)

Президент Чехії Петр Павел вважає, що «поганий мир» для України матиме наслідки для Європи на десятиліття. Про це він заявив на відкритті міжнародної безпекової конференції GLOBSEC у Празі.

Україна не лише захищає Європу, а й змінює підхід Європи до ведення війни, сказав Петр Павел і назвав Україну одним із найсильніших гравців у сфері оборони в Європі.

«Вона продемонструвала надзвичайну стійкість, здобула великий бойовий досвід і розвинула технологічні інновації», – додав він.

Підтримка України – це не благодійність, а пряма інвестиція у європейську безпеку, вважає президент Чехії.

«Якщо Україна переможе – Європа буде безпечнішою. Якщо ж Україну змусити до поганого миру, ми всі відчуватимемо наслідки цього десятиліттями», – додав він.

Павел також наголосив на конференції, що у майбутніх конфліктах вирішальними будуть технології. За його словами, Європейський Союз і США не повинні конкурувати у сфері штучного інтелекту, а співпрацювати.

На думку президента Чехії, Європа надто пізно усвідомила, наскільки швидким буде розвиток технологій, тому повинна суттєво прискорити інвестиції в науку й розробки.

Павел згадав слова президента Росії Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна про те, що світ контролюватиме той, хто здійснить значний прорив у сфері штучного інтелекту.

За словами Павела, війни в Україні та на Близькому Сході показують, що технологічна перевага змінює правила гри.

«Якщо ми будемо конкурувати між собою в Європі або між Європою та США, то можемо програти Китаю та іншим конкурентам на глобальній арені», – сказав Павел.

Кожна війна, за його словами, пришвидшує технологічний прогрес та суспільні процеси – і війна в Україні не є винятком.

«Україна продемонструвала не лише рішучість і героїзм, а й неймовірну здатність адаптуватися, інновувати та змінюватися. Це те, що ми в Європі втратили через численні регуляції, необхідні в мирний час. Але під час конфлікту потрібно бути гнучкими й досягати результатів у максимально короткі терміни», – сказав він.

Президент Чехії також вважає, що НАТО та Європейський Союз не є конкурентами у сфері європейської безпеки й мають взаємно себе доповнювати. Прикладом можливої співпраці НАТО та ЄС Павел назвав військову мобільність.

«НАТО знає, які маршрути, порти, залізниці, мости та аеропорти є критично важливими для перекидання сил по всій Європі у разі кризи. ЄС має фінансові та регуляторні інструменти, які можуть допомогти модернізувати значну частину цієї інфраструктури», – зазначив він.

До співпраці, за словами президента Чехії, можуть бути залучені й партнери поза межами ЄС – Велика Британія, Канада чи Норвегія, які є ключовими для безпеки континенту. «Їхня роль у логістиці, морській безпеці чи розвідці, а також у підтримці України – неоціненна», – сказав Павел.

Чехія з перших днів великої війни допомагала Україні – прийняла сотні тисяч біженців, надавала військову допомогу та ініціювала пошук боєприпасів для сил оборони.

