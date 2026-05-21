«Поганий мир» для України матиме наслідки на десятиліття – президент Чехії

Президент Чехії Петр Павел вважає, що «поганий мир» для України матиме наслідки для Європи на десятиліття. Про це він заявив на відкритті міжнародної безпекової конференції GLOBSEC у Празі.

Україна не лише захищає Європу, а й змінює підхід Європи до ведення війни, сказав Петр Павел і назвав Україну одним із найсильніших гравців у сфері оборони в Європі.

«Вона продемонструвала надзвичайну стійкість, здобула великий бойовий досвід і розвинула технологічні інновації», – додав він.

Підтримка України – це не благодійність, а пряма інвестиція у європейську безпеку, вважає президент Чехії.

«Якщо Україна переможе – Європа буде безпечнішою. Якщо ж Україну змусити до поганого миру, ми всі відчуватимемо наслідки цього десятиліттями», – додав він.

Павел також наголосив на конференції, що у майбутніх конфліктах вирішальними будуть технології. За його словами, Європейський Союз і США не повинні конкурувати у сфері штучного інтелекту, а співпрацювати.

На думку президента Чехії, Європа надто пізно усвідомила, наскільки швидким буде розвиток технологій, тому повинна суттєво прискорити інвестиції в науку й розробки.

Павел згадав слова президента Росії Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна про те, що світ контролюватиме той, хто здійснить значний прорив у сфері штучного інтелекту.

За словами Павела, війни в Україні та на Близькому Сході показують, що технологічна перевага змінює правила гри.

«Якщо ми будемо конкурувати між собою в Європі або між Європою та США, то можемо програти Китаю та іншим конкурентам на глобальній арені», – сказав Павел.

Кожна війна, за його словами, пришвидшує технологічний прогрес та суспільні процеси – і війна в Україні не є винятком.

«Україна продемонструвала не лише рішучість і героїзм, а й неймовірну здатність адаптуватися, інновувати та змінюватися. Це те, що ми в Європі втратили через численні регуляції, необхідні в мирний час. Але під час конфлікту потрібно бути гнучкими й досягати результатів у максимально короткі терміни», – сказав він.

Президент Чехії також вважає, що НАТО та Європейський Союз не є конкурентами у сфері європейської безпеки й мають взаємно себе доповнювати. Прикладом можливої співпраці НАТО та ЄС Павел назвав військову мобільність.

«НАТО знає, які маршрути, порти, залізниці, мости та аеропорти є критично важливими для перекидання сил по всій Європі у разі кризи. ЄС має фінансові та регуляторні інструменти, які можуть допомогти модернізувати значну частину цієї інфраструктури», – зазначив він.

До співпраці, за словами президента Чехії, можуть бути залучені й партнери поза межами ЄС – Велика Британія, Канада чи Норвегія, які є ключовими для безпеки континенту. «Їхня роль у логістиці, морській безпеці чи розвідці, а також у підтримці України – неоціненна», – сказав Павел.

Чехія з перших днів великої війни допомагала Україні – прийняла сотні тисяч біженців, надавала військову допомогу та ініціювала пошук боєприпасів для сил оборони.