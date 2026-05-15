У Раді Європи схвалили чергове рішення про запуск спецтрибуналу щодо злочину агресії

У Раді Європи 15 травня офіційно фіналізазували Розширену часткову угоду про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. 36 країн та Європейський Союз заявили про намір приєднатися до Розширеної часткової угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України – про це йдеться в заяві Ради Європи, оприлюдненій під час засідання Комітету міністрів у Кишиневі 15 травня, передає кореспондент Радіо Свобода.

Зокрема, намір взяти участь в угоді про трибунал висловили 34 держави-члени Ради Європи (Андорра, Австрія, Бельгія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Республіка Молдова, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Україна, Велика Британія), а також Євросоюз, Австралія та Коста-Рика.

«Ці держави зробили вирішальний крок до фактичного створення Спеціального трибуналу та визнання відповідальності за агресію проти України. Спеціальний трибунал – це справедливість і надія. Тепер необхідно вжити заходів для реалізації цього політичного зобов’язання, забезпечивши функціонування та фінансування трибуналу. Час, коли Росія має бути притягнута до відповідальності за свою агресію, стрімко наближається», – заявив генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе під час зустрічі.

У Раді Європи заявили, що згодом до угоди про трибунал можуть приєднатися й інші країни.

Трибунал розслідуватиме, переслідуватиме та судитиме осіб, які несуть основну відповідальність за злочин агресії проти України. Він має заповнити прогалину в юрисдикції Міжнародного кримінального суду, який не може повноцінно розглядати злочин агресії РФ через процедурні обмеження.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що «моральний фундамент Європи та світу буде відновлено лише тоді, коли злочин агресії проти України буде покараний».

У Раді Європи також повідомили, що Нідерланди погодилися прийняти початкову фазу роботи трибуналу в Гаазі. Міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен заявив, що країна приймає «першу фазу» Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Крім того, міністри привітали підтримку Конвенції про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій – другого елементу компенсаційного механізму після Реєстру збитків.

Наразі конвенцію підписали 38 країн та Євросоюз.

Міжнародна комісія з розгляду претензій перевірятиме, оцінюватиме та ухвалюватиме рішення щодо заяв, поданих до Реєстру збитків, а також визначатиме розмір компенсації, якщо така належить у кожному конкретному випадку.

За даними Ради Європи, до Реєстру збитків уже приєдналися 44 держави та ЄС, а сам механізм отримав понад 150 тисяч заяв на компенсацію.

Європарламент 30 квітня підтримав створення та якнайшвидший початок роботи Спеціального трибуналу з питань злочину агресії проти України та закликав усі держави-члени ЄС приєднатися до нього.

Президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе 25 червня 2025 року підписали угоду про Спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії проти України. Згодом Зеленський повідомив, що доручив команді ОП та МЗС сформувати «чіткий графік практичних кроків для створення трибуналу».