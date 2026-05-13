ЄС і Данія приєднаються до угоди про Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ – Сибіга

Європейський Союз, а також Данія офіційно повідомили Раді Європи про свій намір приєднатися до Розширеної часткової угоди про Спеціальний трибунал із розслідування злочину агресії Росії проти України, повідомив 13 травня міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За його словами, вже 34 держави повідомили про своє рішення приєднатися до створення спецтрибуналу.

Розширена часткова угода буде схвалена вже цієї п’ятниці в Кишиневі, Молдова, на засіданні Комітету міністрів Ради Європи, заявив Сибіга.

«Вкрай важливо притягнути керівництво держави-агресора, а також усіх винних до повної відповідальності», – написав Сибіга в соцмережі Х.

Напередодні міністр повідомляв, що до угоди приєдналися 32 держави.

Офіційне рішення про створення угоди планують ухвалити на міністерській зустрічі Ради Європи 14–15 травня. Країни, які приєднаються до цього моменту, отримають статус засновників. За словами посла України в Нідерландах Андрія Костіна, процес створення міжнародного спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України наразі рухається швидше, ніж на початку року, з огляду на те, що все більше країн приєднуються до Розширеної часткової угоди.

Для запуску роботи трибуналу створюється керівний комітет у форматі Розширеної часткової угоди (ЕРА) в межах Ради Європи. До неї можуть приєднуватися як держави-члени організації, так і інші країни.

Сибіга раніше назвав створення спецтрибуналу історичним зусиллям у сфері притягнення до відповідальності за злочин агресії вперше з часів Нюрнберзького процесу.