32 країни оголосили про приєднання до створення спецтрибуналу щодо злочину агресії – Сибіга

Чорногорія, Румунія і Сан-Марино повідомили Раді Європи про свою готовність приєднатися до Розширеної часткової угоди про Спеціальний трибунал із розслідування злочину агресії Росії проти України, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За його словами, таким чином, кількість країн, які долучаються до угоди, сягнула 32.

«Вітаю те, що Чорногорія, Румунія і Сан-Марино повідомили Раду Європи про свою готовність приєднатися до Розширеної часткової угоди про Спеціальний трибунал… Імпульс набирає обертів. Готуємося до того, що Комітет міністрів Ради Європи схвалить угоду в п’ятницю в Молдові», – написав Сибіга у соціальній мережі Х 12 травня.

Читайте також: Процес рухається швидше, ніж на початку року – Костін про роботу над трибуналом для Росії

Офіційне рішення про створення угоди планують ухвалити на міністерській зустрічі Ради Європи 14–15 травня. Країни, які приєднаються до цього моменту, отримають статус засновників. За словами посла України в Нідерландах Андрія Костіна, процес створення міжнародного спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України наразі рухається швидше, ніж на початку року, з огляду на те, що все більше країн приєднуються до Розширеної часткової угоди.

Для запуску роботи трибуналу створюється керівний комітет у форматі Розширеної часткової угоди (ЕРА) в межах Ради Європи. До неї можуть приєднуватися як держави-члени організації, так і інші країни.

Сибіга раніше назвав створення спецтрибуналу історичним зусиллям у сфері притягнення до відповідальності за злочин агресії вперше з часів Нюрнберзького процесу.